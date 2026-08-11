O scenă desprinsă parcă din altă epocă a fost surprinsă sâmbătă, pe 8 august, în jurul orei 10:00, în municipiul Sibiu. O căruță în care se afla o familie întreagă – un cuplu și doi băieți – a fost filmată în timp ce circula nestingherită chiar pe pista de biciclete amenajată pe malul râului Cibin.
Imaginile au fost trimise de Flavius C., surprinzând atelajul în timp ce circula nestingherit chiar pe pista de biciclete amenajată pe malul râului Cibin.
▶ Vezi pagina acestui video: Scene incredibile la Sibiu: familie la plimbare cu căruța pe pista de biciclete de pe malul Cibinului — VIDEO
Zona, extrem de populară în rândul sibienilor care aleg să facă mișcare în aer liber, a devenit sâmbătă dimineață scena unui incident cel puțin neobișnuit. În plină oră de trafic pietonal și velo, atelajul hipo și-a făcut apariția pe infrastructura dedicată exclusiv bicicliștilor și alergătorilor.
Prezența căruței a dat peste cap rutina iubitorilor de sport. Mai mulți cetățeni care ieșiseră la alergat sau la o plimbare matinală cu bicicleta au fost nevoiți să frâneze brusc și să se dea la o parte pentru a lăsa loc vehiculului tras de cai. În vehicul se aflau doi adulți și doi copii, familia continuându-și drumul de parcă s-ar fi aflat pe un drum comunal și nu pe o pistă modernizată din oraș.
▶ Vezi pagina acestui video: Scene incredibile la Sibiu: familie la plimbare cu căruța pe pista de biciclete de pe malul Cibinului — VIDEO 2
Ce amenzi riscă
Comportamente de acest tip nu sunt doar o dovadă de lipsă de spirit civic, ci și o încălcare directă a normelor rutiere și a regulamentelor locale privind mobilitatea urbană.
Conform legislației în vigoare, pista de biciclete este un sector de drum sau o amenajare rutieră destinată exclusiv circulației bicicletelor și a trotinetelor electrice. Accesul altor vehicule, inclusiv al atelajelor hipo (căruțe), este strict interzis. Fapta se sancționează conform Codului Rutier cu amendă prevăzută în Clasa I de sancțiuni (2-3 puncte-amendă).
Conducătorii de vehicule trase de animale care circulă pe sectoare de drum unde accesul le este interzis riscă amenzi contravenționale usturătoare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului privind circulația pe drumurile publice.
De asemenea, nerespectarea regulilor de acces pe pistele de agrement și velo din oraș poate fi sancționată și în baza normelor locale stabilite de Primăria Sibiu pentru protejarea investițiilor publice și menținerea siguranței pietonilor și bicicliștilor.
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