Pe scurt: O sesizare privind mișcări suspecte lângă barjele scufundate de pe Dunăre a dus la un dosar penal. Ce au găsit polițiștii la fața locului.

Doi bărbați au ajuns în atenția poliției după ce s-ar fi apropiat prea mult, cu o șalupă, de barjele scufundate pe Dunăre, în zona localității Izvoarele.

Cazul a fost relatat de Mediafax, potrivit căreia cei doi sunt bănuiți de tentativă de furt. Serviciul Siguranță Transporturi a fost alertat duminică, 9 august 2026, după ce a primit o sesizare despre doi bărbați care s-ar fi apropiat cu șalupa de locul unde sunt scufundate barjele.

Reclamanții au susținut că cei doi ar fi sustras componente din zona în care fusese realizată intervenția pentru creșterea debitului fluviului, o operațiune legată direct de situația critică semnalată recent pe Dunăre, unde fluviul a ajuns la cel mai mic debit din istorie.

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Polițiștii nu au găsit piese lipsă la barje

Autoritățile s-au deplasat la fața locului și au demarat cercetările. Polițiștii au identificat proprietarul șalupei, un bărbat de 46 de ani, și au verificat și barjele scufundate, unde însă nu au fost găsite piese lipsă. Bărbatul a fost condus la audieri, iar în cazul acesta s-a deschis un dosar penal pentru tentativă de furt calificat.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili în ce măsură cei doi bărbați aveau, într-adevăr, intenția de a sustrage componente din zona intervenției de pe Dunăre.

Scufundarea barjelor din zona Izvoarele face parte dintr-o operațiune menită să crească debitul fluviului, într-un context în care nivelul scăzut al Dunării a pus în pericol, potrivit relatărilor anterioare, chiar funcționarea Centralei de la Cernavodă, așa cum arăta și articolul despre scufundarea barjelor și rezerva de apă pentru Unitatea 2.