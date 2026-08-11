Pe scurt: Vrei să știi pe ce plaje din România poți sta liniștit că apa și serviciile sunt verificate internațional? Iată lista completă și ce înseamnă de fapt steagul albastru.

Cinci plaje de pe litoralul românesc au primit în 2026 certificarea internațională „Blue Flag”, distincție acordată pentru respectarea unor standarde privind calitatea apei, protecția mediului, siguranța și serviciile oferite turiștilor, potrivit Mediafax.

Plajele din România care au obținut în acest an distincția „Blue Flag” sunt: Axxis Nova – Năvodari, Phoenicia – Năvodari, Azur – Eforie Sud, Citadel – Eforie Sud și Phoenicia Blue View – Olimp.

O a șasea plajă se află în proces de pregătire pentru obținerea etichetei.

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Ce criterii trebuie îndeplinite pentru certificare

Pentru acordarea etichetei sunt evaluate 33 de criterii generale și imperative, organizate în patru domenii: educație și informare privind mediul, calitatea apei, managementul mediului, precum și securitate și servicii, a anunțat Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Plaja Dharma din Eforie Sud se află în faza pilot a programului și se pregătește pentru ediția din 2027. În această perioadă, operatorul trebuie să îndeplinească toate criteriile necesare pentru obținerea certificării internaționale. Faptul că o plajă se află în faza pilot nu înseamnă că are deja statutul „Blue Flag”, ci că se află în procesul de pregătire și evaluare pentru o eventuală certificare.

De unde vine programul și cum funcționează în România

Programul internațional „Blue Flag” a fost inițiat în 1987 de Fundația pentru Educație pentru Mediu (FEE), cu scopul de a recompensa plajele, porturile de agrement și navele de agrement care respectă standarde ridicate de mediu și promovează dezvoltarea durabilă.

În România, programul este implementat din 2004, iar evaluarea anuală a criteriilor este realizată de un juriu național, cu participarea autorităților publice centrale și a reprezentanților asociațiilor din domeniul turismului. Certificarea este acordată pentru un anumit sezon, iar păstrarea ei presupune îndeplinirea criteriilor și în anii următori, astfel încât lista plajelor certificate se poate modifica de la un sezon la altul.

Pentru turiști, „Blue Flag” reprezintă un indicator internațional privind respectarea unor standarde referitoare la calitatea apei, managementul mediului, siguranță, accesibilitate și serviciile disponibile pe plajă. Distincția vine în contextul în care autoritățile au impus și alte reguli pentru accesul liber al turiștilor pe litoral.