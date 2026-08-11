Pe scurt: Șoferii care circulă spre Sălaj au de acum un tronson nou de autostradă, cu cinci viaducte și un pod peste A3 – primul lot dat în trafic în 2026.

Un nou lot al Autostrăzii Transilvania, cu o lungime de 12,24 kilometri, s-a deschis circulației marți, 11 august 2026.

Tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului face legătura între nodurile rutiere Zimbor și Românași și este primul lot de autostradă dat în trafic în acest an, potrivit Mediafax.

„Astăzi, la ora 16:00, dăm în trafic primul lot de autostradă din acest an, respectiv Lotul 3B2 Zimbor – Poarta Sălajului, aferent secțiunii 3B Mihăești – Suplacu de Barcău a Autostrăzii Transilvania A3”, a anunțat Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

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Prin deschiderea acestui tronson este asigurată continuitatea Autostrăzii A3 între Zimbor și Poarta Sălajului, pe o distanță de 12,24 kilometri. Lotul se întinde între km 13+260 și km 25+500 și traversează zona localităților Zimbor, Sânmihaiu Almașului și Românași, din județul Sălaj.

Descărcarea traficului se face prin nodul de la Românași

Printre principalele lucrări executate pe acest tronson se numără cinci viaducte, inclusiv Viaductul Valea Glodului, un pod peste autostradă, lucrări de consolidare, ziduri de sprijin, podețe și sisteme pentru colectarea și evacuarea apelor.

„Descărcarea traficului de pe A3 este asigurată prin nodul rutier de la Românași în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul de autostradă Târgu Mureș – Poarta Sălajului (155 km), până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău (care cuprinde Tunelul Meseș)”, a transmis Scrioșteanu.

Proiectul este cofinanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027. Lucrările pe Autostrada Transilvania continuă pentru conectarea, tronson cu tronson, a infrastructurii rutiere de mare viteză din această parte a țării, în contextul în care, potrivit planurilor Ministerului Transporturilor, se estimează deschiderea a peste 230 de kilometri de autostradă și drum expres până la sfârșitul lui 2026.