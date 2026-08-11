Pe scurt: Vară lungă și secetoasă: ANM a publicat prognoza pe patru săptămâni, iar vestea nu e bună pentru cei care așteaptă răcoare sau ploi consistente.

Meteorologii anunță că, în următoarele patru săptămâni, în majoritatea zonelor țării, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, potrivit Digi24.

De asemenea, ploile vor fi în general deficitare, arată prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie.

Pentru intervalul 10-17 august 2026, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice săptămânii în regiunile vestice și centrale, dar mai coborâte în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, mai ales în zonele montane. Prognoza vine după ce ANM a emis coduri galbene de caniculă, vijelii și ploi torențiale la începutul lunii, iar valul de caniculă a adus marți temperaturi de până la 39 de grade.

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În săptămâna 17-24 august, cu excepția regiunilor sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice acestui interval, mai ales în vestul și centrul teritoriului. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în zonele montane și local în vestul și centrul țării, iar în rest vor fi apropiate de normal.

Pentru intervalul 24-31 august, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Spre deosebire de săptămânile precedente, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Ultima săptămână din prognoză, 31 august – 7 septembrie 2026, aduce medii ale valorilor termice ușor peste cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, în timp ce în rest vor fi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cum sunt realizate estimările meteorologice pe patru săptămâni

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025, folosită drept referință pentru a determina dacă valorile viitoare se vor situa peste, sub sau în limitele normalului climatologic.