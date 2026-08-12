Aeroportul Internațional Sibiu (AIS) are, din nou, un business lounge. Inaugurat miercuri, salonul promite să ofere servicii „net superioare” pasagerilor.

Noul business lounge de la Aeroportul Internațional Sibiu a fost inaugurat. Acesta s-a deschis în noul terminal, locația având o capacitate mult mai mare decât în trecut.

„Este o reinaugurare, pentru că acum 4 ani noi am mai operat primul business lounge din aeroport, iar azi avem ocazia să reluăm acest serviciu pentru pasageri în terminalul extins și într-un spațiu și o incintă net superioară, cu o suprafață și o capacitate mult mai mare. Beneficiile și serviciile pentru clienți sunt și ele net superioare”, a precizat Pavel Ambrosi, Business Development Director la Lagardère Travel Retail, în cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri.

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Sibiul a mai avut și în trecut un business lounge, unde pasagerii își puteau petrece timpul înainte de călătorie. El a fost deschis în 1 martie 2022, însă în 23 noiembrie 2023 s-a închis deoarece au fost demarate lucrările de extindere și modernizare a Aeroportului. Și de această dată, Business Lounge-ul a fost deschis în parteneriat cu Lagardère Travel Retail.

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