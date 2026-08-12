Elevii din județul Sibiu, care nu au acces la mijloace de transport public sau curse școlare, vor primi mai mulți bani pentru navetă în noul an școlar. Consiliul Județean Sibiu urmează să majoreze suma forfetară.

Consilierii județeni sunt chemați să aprobe, în ședința ordinară programată pentru data de 27 august 2026, valoarea unitară pe kilometru și sumele forfetare zilnice de care vor beneficia elevii care nu au acces la curse școlare.

Proiectul de hotărâre propune stabilirea sumei forfetare la 0,45 lei/kilometru, valabilă pentru anul școlar 2026-2027. Anul școlar trecut, suma forfetară a fost 0,38 lei/kilometru.

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Măsura este adresată elevilor din învățământul preuniversitar din județul Sibiu care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu, care nu beneficiază de existența serviciilor de transport public de persoane și cele care nu au acces la curse școlare speciale aparținând unităților de învățământ sau consiliilor locale.

Cât vor primi elevii în fiecare zi de școală

Suma forfetară zilnică se calculează prin înmulțirea tarifului de 0,45 lei/km cu distanța dus-întors dintre domiciliul sau reședința elevului și unitatea de învățământ.

„Valoarea unitară lei/km aferentă sumei forfetare a fost calculată astfel: suma tarifelor medii de călătorie de pe fiecare traseu s-a împărțit la numărul de trasee și a rezultat media aritmetică a tarifului de călătorie mediu, inclusiv TVA. Tariful mediu de călătorie pentru toate cele 28 de trasee județene este de 0,45 lei/km, inclusiv TVA”, se arată în raportul de specialitate.

Grila stabilită pentru distanțele cuprinse între 1 și 50 de kilometri include următoarele valori de referință:

1 km (dus-întors): 0,45 lei / zi

5 km (dus-întors): 2,25 lei / zi

10 km (dus-întors): 4,50 lei / zi

20 km (dus-întors): 9,00 lei / zi

30 km (dus-întors): 13,50 lei / zi

40 km (dus-întors): 18,00 lei / zi

50 km (dus-întors): 22,50 lei / zi

Pentru distanțele care depășesc 50 de kilometri dus-întors, suma forfetară maximă de 22,50 lei/zi va fi suplimentată cu valoarea corespunzătoare kilometrilor parcurși în plus.

Decontarea costurilor pentru facilitățile de transport acordate elevilor se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.