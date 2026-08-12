Pe scurt: De la calculi biliari și hernii până la cancerul de colon: ce spune un chirurg de la Spitalul Județean Sibiu despre semnele care nu trebuie ignorate.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a publicat un interviu cu asist. univ. dr. Bogdan Bărbulescu, medic primar Chirurgie Generală, în care acesta explică ce afecțiuni ajung cel mai des pe masa de operație și cum poate un pacient să obțină o consultație în secție, potrivit Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Afecțiunile care ajung cel mai des la chirurgia generală

Potrivit medicului, cazuistica unei secții de chirurgie generală se împarte în două mari categorii: afecțiunile cronice și patologia de urgență, aceasta din urmă fiind, în opinia sa, de o complexitate aparte. Afecțiunile cronice se subdivid, la rândul lor, în cazuri oncologice și neoncologice.

“Afecțiunile cronice cele mai frecvente, neoncologice, sunt reprezentate de afecțiunile căilor biliare și afecțiunile peretelui abdominal, respectiv herniile”, a explicat dr. Bărbulescu. Din categoria patologiei oncologice, a precizat medicul, cancerele de colon sunt dominante în practica secției.

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Cum ajunge un pacient la consultație și ce documente sunt necesare

În ceea ce privește accesul la consultația de chirurgie generală, dr. Bărbulescu a detaliat traseul pe care trebuie să îl parcurgă pacienții cronici: “Pacienții cronici se prezintă în Ambulatoriul de specialitate, ulterior, pe baza biletului de internare, se prezintă pe Secție.”

Medicul a confirmat că cazurile cronice necesită bilet de internare pentru a putea fi programate. Situația este diferită pentru pacienții care se prezintă cu o urgență: “Cazuistica de urgență, cazurile care se prezintă în Secția de Urgențe, se internează, bineînțeles, după consultul multidisciplinar”, a arătat dr. Bărbulescu, subliniind rolul echipei formate din mai mulți specialiști în stabilirea deciziei de internare.

Referitor la semnele care pot indica o afecțiune chirurgicală, medicul a atras atenția că simptomatologia este complexă și nu poate fi redusă la câteva repere simple. “Semnele și simptomatologia care indică un potențial caz chirurgical sunt complexe, sunt obiectivate în urma consulturilor multidisciplinare și a investigațiilor de laborator și imagistice moderne”, a explicat asist. univ. dr. Bogdan Bărbulescu.

Interviul face parte dintr-o serie de materiale prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu prezintă activitatea secțiilor sale prin intermediul medicilor care lucrează direct cu pacienții, alături de alte materiale similare despre pregătirea corectă pentru o operație sau despre modul în care chirurgii stabilesc ordinea intervențiilor.