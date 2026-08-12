Căruța cu o familie întreagă la bord, surprinsă sâmbătă, 8 august, circulând pe pista de biciclete de pe malul râului Cibin, nu a rămas neidentificată. Poliția Locală Sibiu a identificat atelajul și a aplicat o amendă de 200 de lei.
Imaginile trimise de un cititor au surprins un cuplu și doi copii deplasându-se cu căruța pe pista destinată bicicliștilor și alergătorilor. Momentul a atras atenția celor aflați în zonă, nevoiți să își adapteze traseul pentru a evita atelajul.
Potrivit Mirelei Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, Poliția Locală a identificat cazul în data de 8 august, la ora 09.20, pe strada Cibinului.
„În ceea ce privește cazul particular indicat de dumneavoastră, Poliția Locală l-a identificat în data de 8 august, la ora 09.20, pe strada Cibinului, și a aplicat o sancțiune în valoare de 200 de lei”, a transmis Mirela Gligore.
▶ Vezi pagina acestui video: Căruțașul care a intrat cu atelajul pe pista de biciclete, identificat: Poliția Locală Sibiu l-a amendat — VIDEO
Zeci de amenzi în 2026
Cazul nu este unul izolat. Datele furnizate de Primăria Sibiu arată că, în perioada 1 ianuarie – 10 august 2026, Poliția Locală a aplicat 13 sancțiuni contravenționale pentru circulația cu căruța în municipiu.
Valoarea totală a amenzilor aplicate în această perioadă este de 3.800 de lei.
„Circulația cu acest mijloc de transport pe drumurile publice din oraș este interzisă”, a precizat reprezentanta Primăriei Sibiu.
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