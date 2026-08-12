Cât costă un after-school în Sibiu în 2026 și unde îți poți lăsa copilul: tarifele pornesc de la 700 de lei pe lună

Pentru mulți părinți din Sibiu, începutul noului an școlar vine și cu o întrebare practică: unde poate sta copilul după terminarea cursurilor și cât costă acest serviciu? Oferta de after-school este variată, însă diferențele de preț apar nu doar în funcție de centru, ci și în funcție de ceea ce este inclus în abonament.

În unele cazuri, pentru anul școlar 2026–2027, tariful include supravegherea și sprijinul la teme, în timp ce masa sau transportul de la școală se achită separat.

AfterJoy Education – teme, ateliere creative și dezvoltare personală

La AfterJoy Education, situat pe Bulevardul General Vasile Milea nr. 42 din Sibiu, taxa lunară pentru programul de after-school este de 810 lei. Centrul oferă sprijin la teme, activități educative, ateliere creative și programe de dezvoltare personală, lucrând cu grupe restrânse pentru a putea acorda atenție individuală copiilor.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pentru copiii înscriși în această perioadă există și o promoție pentru prima lună: taxa este redusă la 729 de lei. După prima lună, tariful revine la valoarea standard de 810 lei pe lună.

AfterJoy Education are înscrierile deschise pe tot parcursul anului, în limita locurilor disponibile, iar părinții pot programa o vizită înainte de înscriere.

Citește și- Un afterschool cu suflet în Sibiu: sprijin la teme, creativitate și dezvoltare personală la Afterjoy Education / foto video

Academia Copiilor Moderni – 700 de lei pe lună, cu transport inclus

Academia Copiilor Moderni de pe Strada Reconstrucției nr. 39, este una dintre cele mai noi opțiuni de after-school din Sibiu. Programul este destinat copiilor cu vârste între 6 și 12 ani și se desfășoară de luni până vineri, între 11:00 și 18:00.

Taxa lunară afișată este de 700 de lei, sumă care include transportul de la școlile 12, 13, 18, 15 – Colegiul Național „Octavian Goga” –, Liceul Tehnologic Construcții și Arhitectură „Carol I” și Școala Gimnazială „Regina Maria”. Prânzul costă separat 25 de lei pe zi. Copiii își fac temele între 14:00 și 15:30, cu sprijin, iar în program sunt incluse activități de creație și educație financiară. Activitățile complementare, precum șahul, limba engleză, robotica sau programarea, au tarife suplimentare.

Află mai multe detalii- Academia Copiilor Moderni, cel mai nou after school din Sibiu. Mai mult decât teme: cursuri de IT, educație financiară și ateliere creative

​,,After School ACM are ca misiune oferirea unui spațiu sigur și prietenos copiilor, fiind ghidați de oameni dedicați și cu răbdare, prin programe care combină educația cu jocul și relaxarea. Serviciile pe care le oferim nu se limitează doar la supraveghere și siguranță, ci includ sprijin real la teme, activități educative și recreative, formarea abilităților sociale și susținerea părinților printr-un program flexibil. Vă invităm să faceți parte din povestea noastră și să le oferim copiilor ceea ce merită cel mai mult: atenție, grijă și încredere.” transmit Nicoleta și Ciprian, reprezentanții clubului.

Mission Possible – program până la 17:30 și sprijin la teme

Mission Possible After School, din zona centrală a Sibiului, în apropiere de Magazinul Dumbrava, are un program de luni până vineri, între 12:00 și 17:30. Tariful este de 1.030 de lei pe lună, iar cateringul pentru masă este disponibil opțional, contra cost.

În taxa lunară sunt incluse supravegherea și verificarea temelor, realizate pe grupe de vârstă, precum și două cursuri de limba engleză pe săptămână, tot pe grupe de vârstă. Comunicarea cu copiii se face atât în limba română, cât și în limba engleză. Programul este coordonat de personal calificat, cu studii superioare.

Pentru copiii care vor să aprofundeze și alte domenii există opționale contra cost, precum șah, robotică, introducere în programare IT, ateliere de inteligență emoțională susținute de un psiholog autorizat și meditații. Centrul dispune de o curte proprie, iar copiii pot avea și activități în parc. Sediul a fost renovat complet în luna iunie.

Un alt avantaj pentru părinți este transportul de la școală. În prezent există rute de colectare de la Colegiul Național „Octavian Goga”, Școala „Regina Maria”, Liceul de Arte, Școala nr. 8, Școala nr. 6, Școala nr. 21 și Școala „Regele Ferdinand”. Pentru alte școli, preluarea poate fi discutată individual.

PARK Afterschool – program în limba germană, 220 de euro pe lună

PARK Afterschool este dedicat copiilor din secțiile cu predare în limba germană, până în clasa a IV-a. Programul pune accent pe sprijinul la teme și consolidarea cunoștințelor la limba germană, matematică și limba engleză, dar nu se limitează la activitățile școlare. Copiii au parte și de activități creative, activități în natură, drumeții și vizite culturale.

Pentru anul școlar 2026–2027, centrul anunță un program de luni până vineri, între orele 11:30 și 17:00, iar tariful este de 220 de euro pe lună. În preț sunt menționate temele, activitățile și supravegherea, în timp ce masa de prânz se achită separat și costă 5 euro pe zi. Programul începe la 1 septembrie 2026.

,,La Park Afterschool, timpul de după școală nu înseamnă doar teme și rutină. Înseamnă aer curat, joacă liberă și momente petrecute afară, în propriul nostru parc . Credem că echilibrul se construiește natural: un pic de concentrare, un pic de explorare, multă mișcare și libertatea de a fi copil. Aici, fiecare după-amiază devine o experiență – mai aproape de natură, mai aproape de ceea ce contează cu adevărat.” transmit reprezentanții.

TopKids – transport de la școală, masă și sprijin la teme

Afterschool Sibiu – TopKids.ro are sediul în Piața Prahovei nr. 6 și oferă un program care începe cu preluarea copiilor de la școală, între 11:00 și 13:00. Transportul este asigurat de o firmă specializată și autorizată. Urmează prânzul, pregătit printr-un serviciu de catering, apoi o oră de sprijin la teme, gustare și joacă liberă. Copiii sunt preluați de părinți la ora 17:00. Centrul oferă și cursuri de germană și engleză și lucrează în grupe de 10–12 copii.

Close up of mother helping her child with homework

TopKids nu afișează însă public un tarif lunar actual pentru 2026–2027, ci îi invită pe părinți să solicite o ofertă personalizată în funcție de școala și clasa copilului.

Studyinno – after-school în limba germană, până la ora 18:00

The Cool After School Studyinno, situat pe Strada Ecaterina Varga 14, oferă un program de after-school în limba germană, între orele 12:00 și 18:00. Copiii sunt preluați de la școală și însoțiți până la centru, primesc masa de prânz și beneficiază de sprijin la teme, jocuri educative și timp liber supravegheat. Programul este construit în jurul învățării limbii germane prin joc și interacțiune.

Conform reprezentanților, clubul oferă conversație in limba germană, suport permanent în gestionarea emoțiilor, obiceiuri sănătoase, multă mișcare in aer liber, distracție si voie bună.

Clubul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 3 si 11 ani.

EduGreen Afterschool – masa, temele și activitățile într-un program până la 17:30

Edu Green Afterschool are un program care începe la ora 12:00 și se desfășoară cinci zile pe săptămână. Copiii sunt primiți și au timp de joacă, apoi servesc masa de prânz prin catering, între 13:20 și 14:00. Între 14:00 și 15:30 este programată îndrumarea la teme, urmată de jocuri și activități recreative. Între 16:30 și 17:30 sunt disponibile ateliere opționale de dezvoltare personală, contra cost. Grupele au între 12 și 15 copii.

Centrul precizează că se adresează copiilor din Sibiu și Șelimbăr. Clubul se află pe strada Nichita Stănescu, nr. 20, Șelimbăr.

,,Prin activități educative, jocuri inteligente și parteneriate speciale precum cele realizate împreună cu SmartSibiu Chess, încurajăm gândirea logică, răbdarea, comunicarea și bucuria de a învăța. ” spun reprezentanții.

Disney Academy Afterschool – de la 1000 de lei pe lună

Disney Academy Afterschool, de pe strada Titu Maiorescu nr. 12 din Sibiu, propune un program zilnic între orele 11:00 și 17:30, destinat copiilor care au nevoie de un spațiu sigur și prietenos după terminarea cursurilor. Centrul pune accent atât pe sprijinul educațional, cât și pe activitățile recreative și dezvoltarea personală.

Copiii sunt organizați în grupe restrânse, de maximum 14 elevi, fiecare grupă având un profesor dedicat care îi sprijină inclusiv la efectuarea temelor. Oferta include activități precum limba engleză, șah, înot și tenis, dar și excursii și tabere. Un avantaj important pentru părinți este că transportul este asigurat de la toate școlile din Sibiu.

Tariful pentru programul de after-school este de la 1000 de lei pe lună, în funcție de serviciile incluse. Pentru părinții interesați, este important de verificat exact ce cuprinde taxa și dacă masa este inclusă sau se achită separat. Masa este 25 de lei pe zi, iar transportul 12 lei.

Reprezentanții centrului pun accent pe ideea că fiecare copil are nevoie de un loc în care să poată învăța cu încredere, să fie încurajat să își descopere pasiunile și să se bucure de timpul petrecut după școală.

Clubul Isteților – 850 pe lună

Clubul Isteților, de pe strada Andrei Mureșanu nr. 8–10, este un centru destinat copiilor cu vârste între 6 și 12 ani. Programul pune accent pe sprijinul la efectuarea temelor, lucru suplimentar diferențiat și învățare prin joc, copiii fiind organizați pe categorii de vârstă.

În oferta listată în prezent pentru Sibiu, tariful este de 850 de lei pe luna.

Programul combină sprijinul și activitățile educative cu timpul de relaxare. Copiii beneficiază de masa de prânz și o gustare, jocuri și activități recreative, dar și de mai multe ateliere: „Lumea în culori”, dedicat picturii, „Talente de năzdrăvani”, atelier de creație, „Atelier de depanat și țesut povești”, „Jocul numerelor” și „Alfabet ReCreativ”. Masa de prânz și gustarea sunt tarifate separat, la 17 lei pe zi.

Pentru familii există și reduceri: copiii înscriși la after-school beneficiază de 10% reducere la opționalele care nu sunt incluse în taxa lunară, iar frații primesc 10% reducere din taxa de after-school. Reducerile nu se cumulează.

Anima After-School – 1.350 de lei

Anima After-School, pe str. Constituției nr. 2 , este o variantă pentru părinții care caută un program educațional după orele de școală, cu supraveghere și activități pentru copii. Centrul apare la un tarif de 1.350 de lei, pentru copii cu vârste aproximativ între 7 și 11 ani. La acest tarif se adaugă costul mesei și al gustării de după-amiază. Opțional, se poate asigura preluarea copiilor de la școală, dacă sunt mai mulți copii din aceeași școală.

,,Într-o lume în care părinții muncesc foarte mult, iar singurătatea și presiunea de a face mai mult și mai mult reprezintă principalele obstacole în calea dezvoltării armonioase a copiilor noștri, ne propunem să oferim un program de afterschool în care copiii să simtă confortul emoțional și grija pe care ar simți-o acasă, reușind în același timp să își atingă obiectivele școlare și să își dezvolte competențele generale de viață.” transmite echipa.

Creative Hub After School Șelimbăr – 800 de lei pe lună

Pentru părinții din Șelimbăr, o variantă este Creative After School de pe strada Morii, destinat copiilor din ciclul primar. Centrul oferă un spațiu dedicat elevilor după terminarea cursurilor, unde aceștia beneficiază de sprijin în realizarea temelor, dar și de activități recreative și creative. Programul include pictură, lucru manual, jocurile copilăriei, activități de gătit și alte activități menite să transforme timpul petrecut după școală într-unul plăcut și educativ.

Un element distinctiv este faptul că activitățile sunt coordonate de cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” din Șelimbăr. Tariful pentru program este de 800 de lei pe lună. Oferta se adresează în special familiilor din Șelimbăr care caută o soluție pentru perioada de după ore, cu accent atât pe efectuarea temelor, cât și pe activități practice și creative.

Little Diamonds After School – program până la ora 18:00

Little Diamonds After School, de pe strada Vasile Alecsandri nr. 21 din Sibiu, este o variantă pentru părinții care caută un program extins pentru copii după terminarea cursurilor. Programul se desfășoară de luni până vineri, între 11:30 și 18:00, astfel încât elevii pot rămâne la centru pe durata unei bune părți din după-amiază.

Taxa lunară este de 850 de lei, iar în acest preț sunt incluse mai multe facilități oferite copiilor pe parcursul programului. Pentru părinți, avantajul este că nu este vorba doar despre supravegherea copilului după școală, ci despre un program care reunește activități educative și recreative într-un singur abonament.