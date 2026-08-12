Luna august a început cu un număr mai mare de turiști în Sibiu, însă operatorii din turism spun că sezonul estival este în continuare sub nivelul anilor trecuți. În timp ce evenimente precum SunBreak și Cântecele Munților aduc turiști în oraș, reprezentanții unităților de cazare spun că rezervările sunt mai puține, iar cererea este dificil de anticipat.

La începutul lunii iulie, administratorii restaurantelor din centrul Sibiului spuneau că sezonul estival a început mult sub așteptări. În prima parte a lunii august, situația dă semne de revenire, însă cifrele sunt în continuare sub cele de anul trecut.

„Până acum a fost ok. A început bine luna august. Urmează SunBreak-ul și cred că o să atragă turiști care se vor opri și la restaurantele din centru. Acum , la început de august, se vede o creștere a turiștilor în oraș. Eu sunt mulțumit cum a început luna, dar suntem doar în 12 și nu ne facem calculele de acum. Turiștii sunt clienții noștri, sunt cei care vin. Sibienii vin în număr mic”, a declarat reprezentantul Old Lisbon.

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Acesta spune însă că luna iulie a fost mai slabă decât anul trecut, iar scăderea a fost una importantă. „A fost slab față de anul trecut. Luna august a început destul de bine, dar e mai jos decât anul trecut. Suntem doar în 12, nu pot să fac socoteli de acum. E o lună care e foarte bună, ținând cont de contextul economic. Luna iulie a fost mai slabă decât anul trecut, undeva la 20-30 la sută mai slab decât anul trecut”, a explicat acesta.

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„De 23 de ani, a fost sezonul cel mai slab”

La unitățile de cazare, situația este descrisă într-un ton mult mai pesimist. Mihaela, de la Pensiunea Ela din Sibiu, spune că nu a mai întâlnit, în cei 23 de ani de când funcționează pensiunea, un sezon atât de slab. „De când am deschis, de 23 de ani, a fost sezonul cel mai slab. Mi-au rămas camere goale. Nu a fost cerere mare. Era iulie și nu aveam rezervări pentru luna august. De-abia după mijlocul lui iulie au început să se mai facă rezervări pe weekend. În cursul săptămânii au mai rămas camere libere”, a spus aceasta.

Nici luna august nu a adus, cel puțin până acum, o revenire la nivelul anilor anteriori. Primele săptămâni au avut rezervări, însă cererea scade după jumătatea lunii. „În primele săptămâni din august au fost rezervări, dar după 15 este slab. Până în 24 e ok, dar pe urmă. Este cea mai atipică vară, cea mai slabă vară. Același fenomen este și la ceilalți cu care am mai vorbit. Nu se compară cu anii trecuți”, a mai spus Mihaela.

Un exemplu este chiar weekendul de Sfânta Maria. În anii trecuți, turiștii își făceau rezervări cu mult timp înainte pentru această perioadă. Acum, cu doar câteva zile înainte, mai sunt încă locuri disponibile.

„Weekendul acesta de Sfânta Maria mai am două camere libere. Altădată își făceau rezervare de Sfânta Maria cu mult timp înainte. Weekendul trecut au mai fost solicitări, chiar dacă am avut plin”, a explicat reprezentanta pensiunii.

Turiștii străini, mai puțini

Administratorii de pensiuni observă și o scădere a numărului de turiști străini. Potrivit Mihaelei, inclusiv aceștia sunt mai atenți la cheltuieli și își calculează mai bine bugetul de vacanță. „Mai sunt oameni cu bani, dar cred că sunt rezervați. Sunt două categorii de clienți: unii care au bani și pentru care nu există criză și aleg hoteluri, chestii mai de lux, și cei de rând, chiar și străinii, care se uită la ultimul bănuț”, spune aceasta.

În aceste condiții, este tot mai dificil pentru proprietarii de unități de cazare să facă estimări pentru lunile următoare. „E atât de diferit de la un an la altul, încât nu mai poți face un prognostic”, a mai declarat Mihaela.

Aeroportul, o problemă pentru turismul din Sibiu

Un alt factor indicat de operatorii din turism este conectivitatea aeriană. Scoaterea zborului direct către München este resimțită, în opinia reprezentantei Pensiunii Ela, inclusiv în numărul turiștilor care ajung la Sibiu. „Se cunoaște și faptul că s-a scos zborul din München. Le era mai ușor să vină din München decât din Viena”, a explicat aceasta.

În același timp, aeroporturile din regiune au devenit tot mai competitive. Potrivit acesteia, Brașovul a atras noi rute, în timp ce Sibiul nu a beneficiat de o dezvoltare similară a conexiunilor. „Văd că din Sibiu nu au băgat zboruri noi, dar charterele nu ne ajută pe noi și ne-o ia înainte Târgu Mureș și Brașovul, care are patru rute noi. Ne suflă turiștii de sub nas”, a spus Mihaela.

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