Pe scurt: Ambele reactoare de la Cernavodă, care produceau o cincime din energia României, se opresc din lipsă de apă. Ministerul Energiei scoate din rezervă un grup pe cărbune și mizează pe Hidroelectrica pentru a compensa pierderea.

Joi, 13 august 2026, începe procedura de oprire controlată a reactorului doi al centralei nucleare de la Cernavodă, potrivit Radio România Actualități.

Măsura vine după ce debitul Dunării a coborât sub 1.400 de metri cubi pe secundă, nivel sub care centrala nu mai poate funcționa în condiții de siguranță.

Unitatea unu a centralei este deja oprită din 28 iulie, astfel că, odată cu ieșirea din funcțiune a reactorului doi, Cernavodă rămâne fără niciun reactor activ. Cele două unități asigurau împreună aproximativ 20% din producția de energie a României, un procent semnificativ pentru sistemul energetic național.

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Cărbune și hidroenergie pentru a compensa pierderea

Pentru a acoperi deficitul creat de oprirea centralei nucleare de la Cernavodă, Ministerul Energiei a decis scoaterea din rezervă a grupului energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia, care funcționează pe cărbune, și utilizarea capacității suplimentare disponibile la Hidroelectrica.

Autoritățile de la București au discutat despre situația din sistemul energetic național și cu reprezentanții Comisiei Europene. Aceștia au declarat că nu există riscuri pe termen scurt pentru aprovizionarea cu energie electrică la nivelul Uniunii Europene. Totuși, grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene recunoaște că situația rămâne tensionată în săptămâna următoare.

Ministerul Energiei transmite că limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori industriali este ultima măsură în ordinea de priorități și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția situației o va impune, iar celelalte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de acest mecanism.