Pe scurt: Un șofer de 20 de ani a lovit trei pietoni de pe marginea drumului, apoi mașina s-a răsturnat. Toți cei implicați, cinci oameni în total, au murit pe loc.

Cinci persoane au murit într-un accident rutier grav produs în noaptea de marți spre miercuri, 12 august 2026, pe DN 61, în apropierea localității dâmbovițene Grozăvești, potrivit Radio România Actualități.

Potrivit polițiștilor, un tânăr de 20 de ani, care nu avea permis auto, conducea un autoturism în care se afla și un pasager de 23 de ani. La un moment dat, mașina a lovit trei pietoni care se deplasau pe marginea drumului.

În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat și a ieșit de pe carosabil

În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat și a ieșit de pe carosabil. Șoferul, pasagerul și cei trei pietoni au murit. Victimele aflate pe jos erau o tânără de 24 de ani, un tânăr de 25 de ani și un bărbat de 49 de ani.

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Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat decesele celor cinci persoane implicate în impactul de pe DN 61. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul, inclusiv a vitezei cu care circula autoturismul și a motivelor pentru care tânărul se afla la volan fără a deține permis de conducere.

Tragedia din Dâmbovița vine după ce, marți seară, 11 august 2026, doi pietoni au fost loviți mortal de o mașină în centrul Brașovului, un alt accident rutier cu victime petrecut în aceeași noapte.