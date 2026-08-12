Pe scurt: De la caniculă la inundații în câteva zile: hidrologii avertizează că râurile mici pot crește rapid și pot depăși cotele de atenție în șapte județe din sudul și centrul țării.

Județul Sibiu intră miercuri sub două avertizări care vizează fenomene meteo și hidrologice periculoase.

Potrivit Mediafax, după zilele cu temperaturi ridicate și deficit de apă, vremea se schimbă, iar în special în zona montană sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt. În același timp, hidrologii avertizează asupra riscului de viituri rapide și inundații locale pe râuri din județ.

Avertizările sunt valabile începând de miercuri, 12 august, iar riscul hidrologic se menține până joi dimineață.

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Cod galben de furtuni în zona montană a județului Sibiu

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă miercuri, între orele 13:00 și 21:00.

Sunt vizate județele Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și Gorj, precum și zonele montane din județele Sibiu, Brașov, Covasna, Prahova și Buzău.

În zona montană a Sibiului sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele pot ajunge la 50–70 km/h, iar izolat este posibilă grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1–2 centimetri.

Cantitățile de apă pot deveni importante într-un timp foarte scurt. Potrivit avertizării, în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare sunt prognozate 15–30 de litri pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot depăși 40 l/mp.

Risc de viituri și inundații și pe râuri din județul Sibiu

Problemele nu se limitează la furtunile din zona montană. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis și o atenționare hidrologică Cod galben, valabilă de miercuri, 12 august, ora 13:00, până joi, 13 august, ora 09:00.

Avertizarea vizează râuri din bazinele hidrografice Jiu, Olt, Argeș și Ialomița, fiind incluse sectoare de cursuri de apă din județele Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

În urma ploilor prognozate se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici și inundații locale.

De asemenea, sunt posibile creșteri ale debitelor și nivelurilor râurilor, cu eventuale depășiri ale cotelor de atenție. Riscul este cu atât mai important în zonele în care cantități mari de apă se pot acumula într-un interval scurt.

Ploi puternice după zile de caniculă și deficit de apă

Schimbarea vremii vine după o perioadă marcată de temperaturi ridicate și deficit de apă. Precipitațiile abundente nu înseamnă însă automat refacerea rezervelor de apă, mai ales atunci când cantități importante cad într-un timp foarte scurt.

În astfel de situații, apa se poate scurge rapid pe versanți și poate determina creșteri bruște ale nivelurilor pâraielor și râurilor mici.

Hidrologii recomandă populației să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundate, să urmărească avertizările oficiale și să respecte indicațiile autorităților și ale structurilor pentru situații de urgență.

În restul țării, miercuri sunt în vigoare și avertizări de caniculă și vânt puternic. În timp ce în sudul Olteniei temperaturile pot ajunge la 38 de grade, în estul țării rafalele de vânt pot atinge 70 km/h. Pentru Sibiu, principalele fenomene urmărite sunt însă furtunile din zona montană și riscul de viituri și inundații locale.