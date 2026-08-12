Pe scurt: Polițiștii din Tălmaciu au descoperit, la un control de rutină, că mașina unui șofer de 54 de ani circula fără număr de înmatriculare valabil. Ce urmează pentru bărbat.

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Tălmaciu,estet cercetat penal după ce polițiștii rutieri au descoperit, în urma unui control de rutină, că autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat sau înregistrat.

Incidentul a avut loc marți, 11 august 2026, în jurul orei 08:20, pe strada 22 Decembrie din Tălmaciu. În urma controalelor efectuate, polițiștii au constatat că vehiculul nu figura cu documente de înmatriculare sau înregistrare valabile.

În urma constatărilor, oamenii legii de la Poliția Orașului Tălmaciu au deschis un dosar de cercetare penală pe numele șoferului, pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

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Fapta este prevăzută și sancționată de legislația rutieră în vigoare, care interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu au fost înregistrate sau înmatriculate conform legii, indiferent dacă acestea sunt deținute de persoane fizice sau juridice. Verificarea documentelor unui autovehicul rămâne una dintre operațiunile standard efectuate de polițiștii rutieri la fiecare control, alături de testarea alcoolscopică și verificarea permisului de conducere.

Cazul de la Tălmaciu se adaugă unei serii de controale în trafic în județul Sibiu în care polițiștii au identificat șoferi care circulă fără documentele legale necesare. Astfel de abateri, de la conducerea fără permis până la utilizarea unor vehicule fără documente valabile, sunt semnalate frecvent de autoritățile sibiene în cadrul acțiunilor de siguranță rutieră.

Poliția Română a documentat de-a lungul timpului mai multe situații similare în județ, în care șoferi au fost prinși la volan fără a avea în ordine actele autoturismului sau permisul de conducere, așa cum a fost cazul relatat și în articolul despre șoferii sibieni prinși fără permis la volan.

Dosarul penal întocmit pe numele bărbatului de 54 de ani se află în continuare în lucru la Poliția Orașului Tălmaciu, iar ancheta urmează să stabilească circumstanțele exacte în care vehiculul neînmatriculat a fost pus în circulație pe drumurile publice.