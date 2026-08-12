Pe scurt: Un bărbat de 46 de ani din Gura Râului a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri și testat cu aparatul etilotest.

Un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Gura Râului, a fost oprit în trafic de către polițiștii rutieri și supus unui test cu aparatul etilotest.

Incidentul a avut loc pe 11 august, în jurul orei 09:40, pe strada Strâmbă din localitatea Gura Râului. Atunci, polițiștii rutieri au oprit pentru control o mașină conduă de localnic.

Testarea a indicat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, procedură standard atunci când valoarea indicată de aparatul etilotest ridică suspiciunea unei infracțiuni de conducere sub influența alcoolului

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Cazul se adaugă unui șir de intervenții similare ale poliției rutiere din județ, după ce, cu doar câteva zile înainte, un alt șofer băut a fost prins la Șeica Mică, în urma unui accident produs la Dumbrăveni tot de un conducător auto aflat sub influența alcoolului.

Poliția Rutieră Sibiu continuă acțiunile de control pe drumurile din județ, în special în localitățile rurale, unde conducerea sub influența alcoolului rămâne una dintre principalele cauze de accidente rutiere grave.