CSC 1599 Șelimbăr s-a calificat la ”masa verde” în play-off-ul Cupei României, prin neprezentarea lui FC Hermannstadt, echipă desființată în această vară.

Federația Română de Fotbal a programat în turul 3 al Cupei României, pe criterii geografice, meciul CSC 1599 Șelimbăr – FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt anunțase că se desființează și s-a retras din Liga 2 cu o zi înaintea startului competiției, apoi a anunțat că nu se prezintă nici la meciul din turul 3 al Cupei României, care trebuia să se dispute miercuri, la Cisnădie.

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Astfel, echipa pregătită de Eugen Beza, CSC 1599 Șelimbăr și-a programat miercuri un antrenament normal și așteaptă să își afle adversarul din play-off-ul Cupei României.

Foto: Robert Bîrsan

”Călăreții roșii” vor juca în play-off-ul Cupei pe data de 19 august 2026 și dacă vor câștiga, vor merge în premieră în faza grupelor. Sibienii nu au ajuns niciodată în grupele Cupei. Cel mai aproape au fost în sezoanele 2022-2023 și 2023-2024, când au pierdut în play-off, iar în ultimele două ediții au cedat din turul 3 al competiției.

Meciurile din play-off-ul Cupei se vor stabili prin tragere la sorți, iar din această fază vor intra în competiție și 8 echipe de Superliga.