Pe scurt: În timp ce PSD strigă despre „mafia din energie”, Adrian Echert întreabă de ce nimeni din partid nu vorbește despre nepotul lui Marcel Ciolacu și afacerea lui cu fonduri europene.

Deputatul sibian Adrian Echert îl aduce în centrul criticilor sale pe Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier Marcel Ciolacu, în contextul disputelor politice privind criza energetică și acuzațiilor lansate de PSD la adresa celor care ar fi profitat de pe urma sectorului energetic din România.

Parlamentarul atrage atenția asupra implicării lui Mihai Cristian Ciolacu în două firme din domeniul energiei regenerabile, care ar fi ajuns să obțină finanțări prin PNRR pentru proiecte fotovoltaice evaluate la aproximativ 84 de milioane de euro.

Redăm integral mesajul postat de Deputatul Adrian Echert

“În plină criză energetică, PSD a găsit vinovații. „Hoții”, „băieții deștepți”, „mafia din energie”. Grindeanu și ai lui strigă atât de tare, încât aproape că uiți să te uiți în jurul lor.

Și acolo apare un nume: Ciolacu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Mihai Cristian Ciolacu, nepotul fostului premier Marcel Ciolacu.

În 2022 intră în două firme nou-înființate. La doar câteva luni, firmele ajung să ceară finanțare pentru proiecte fotovoltaice. Urmează avizele de racordare, apoi contracte de finanțare prin PNRR pentru proiecte de aproximativ 84 de milioane de euro.

După ce proiectele capătă finanțare și valoare, sunt vândute către un grup mare din energie.

Nu spun că Marcel Ciolacu a dat un telefon. Nu am dovada asta.

Spun doar că este fascinant cum, într-o țară în care oamenilor li se explică permanent unde e ipocrizia, nepotul unuia dintre cei mai puternici oameni din PSD a găsit rapid drumul către energia verde, PNRR și un exit către un mare jucător din piață.

Iar acum PSD strigă „hoții” și cere să aflăm cine a făcut bani din energia României.

Ce pot să zic decât ca-i perfect! Să aflăm.”