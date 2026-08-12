Echipa oradesibiu.ro a ieșit aseară pe teren pentru a surprinde eclipsa parțială de Soare, vizibilă și din județul Sibiu chiar în minutele dinaintea apusului. Fenomenul a atins maximul de acoperire — aproximativ 10% din discul solar — în jurul orei 20:33, iar Soarele a coborât sub linia orizontului „mușcat” de umbra Lunii.

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Cum a arătat eclipsa de la Sibiu

Am ales un punct cu orizont liber spre vest, pe Dealul Dăii, așa cum recomandaserăm și înainte de eveniment, de unde Soarele a putut fi urmărit până la ultimele minute înainte de apus. Pe fondul unui cer portocaliu intens, discul solar, știrbit de trecerea Lunii, a coborât treptat spre linia dealurilor, oferind un cadru rar pentru cei aflați la Sibiu.

De ce a fost un fenomen rar

Eclipsa a fost vizibilă din România doar parțial, cu un grad de acoperire mult mai pronunțat spre vestul țării — până la 38% în zona Oradea — și mai redus spre sud-est, acolo unde fenomenul nici nu a putut fi observat. La Sibiu, fereastra de observare a fost scurtă, sub un sfert de oră, iar următoarea eclipsă vizibilă din România va avea loc aproape peste un an, pe 2 august 2027.

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Fenomenul a coincis cu perioada de activitate a ploii de meteori Perseide, al cărei maxim este așteptat în jurul datei de 13 august.

Eclipsa „secolului” vine în 2027

Următoarea eclipsă vizibilă din România — cea din 2 august 2027 — este așteptată cu mult mai mult interes în rândul astronomilor. Este vorba despre o eclipsă totală de Soare, considerată cea mai lungă a secolului: în punctul de maximă durată, lângă Luxor, în Egipt, totalitatea se va întinde pe aproape 6 minute și 23 de secunde, un record ce nu va mai fi depășit până în anul 2114.

Fenomenul se produce dintr-o combinație rară de factori astronomici: Pământul se va afla aproape de afeliu, punctul cel mai îndepărtat de Soare, iar Luna va fi aproape de perigeu, cel mai apropiat punct de Pământ, ceea ce îi va mări discul aparent pe cer. Banda de totalitate va traversa Spania, Maroc, Algeria, Tunisia, Libia, Egipt, Sudan, Arabia Saudită și Yemen, iar din România eclipsa va putea fi urmărită din nou doar parțial, la fel ca cea din 12 august 2026.