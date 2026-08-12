Pe scurt: Sibiul va avea o instalație capabilă să usuce anual 13.000 de tone de nămol rezultat din epurarea apelor uzate, printr-un contract de peste 43 de milioane de lei semnat pentru SEAU Mohu.

Modernizarea Stației de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Mohu prinde contur odată cu semnarea ultimului mare contract din cele 19 finanțate prin programul de dezvoltare a infrastructurii de apă (PDD), cu o valoare totală de peste 223 de milioane de euro, plus TVA.

Prin implementarea acestuia, Sibiul va avea o stație de epurare mai bine pregătită pentru nevoile actuale ale comunității, un proces de tratare eficient și o gestionare responsabilă a nămolului rezultat în urma epurării apelor uzate.

Contractul face parte din componenta CL 4 – Facilități de tratare termică a nămolului și lucrări la treapta mecanică SEAU Mohu, iar câștigătorul este Asocierea MED Instalații SRL – Thethys Pumps SRL – UTB Envirotech Zrt/SA, prin lider de asociere MED Instalații SRL. Investiția are o valoare de 43.157.320 de lei și urmărește două direcții majore: modernizarea și extinderea procesului de tratare mecanică a apelor uzate și realizarea unei instalații de uscare a nămolului rezultat din procesul de epurare. Durata de execuție este de 28 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării.

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Ce se schimbă la treapta mecanică a stației de epurare

În prima etapă a procesului de epurare, apa uzată trebuie separată de materiale solide, nisip, grăsimi și alte impurități. Extinderea treptei mecanice de la Mohu va permite o gestionare mai eficientă a acestor materiale, protejând etapele următoare ale procesului de epurare.

Lucrările prevăd realizarea și modernizarea mai multor componente, printre care grătare rare și dese, linii de deznisipare și separare a grăsimilor, stavile cu acționare automată, precum și integrarea noilor echipamente în sistemul SCADA existent. Noile linii de tratare mecanică vor avea o capacitate de aproximativ 5.000 m³/oră.

Pentru locuitori, beneficiul este unul simplu: un sistem de canalizare și epurare mai robust, mai eficient și mai bine pregătit pentru necesitățile comunității.

O instalație nouă pentru uscarea nămolului rezultat din epurare

O stație de epurare produce, în mod inevitabil, nămol. Acesta face parte din procesul normal prin care impuritățile sunt îndepărtate din apa uzată. Prin contractul CL4 va fi realizată o instalație de uscare a nămolului, cu o capacitate de aproximativ 13.000 de tone pe an, care va putea prelua nămolul provenit de la stațiile de epurare din aria de operare.

În urma tratării, se urmărește obținerea unui conținut de substanță uscată de minimum 90%. Practic, prin eliminarea unei cantități importante de apă, nămolul devine mai uscat și mai ușor de gestionat, ceea ce contribuie la eficientizarea etapelor ulterioare de manipulare și transport.

Este important de precizat că tratarea termică prevăzută în cadrul investiției de la Mohu are ca scop uscarea nămolului, nu arderea acestuia. Procesul va fi realizat într-o instalație specializată, amplasată în hala existentă din incinta stației sau într-o hală nouă, în funcție de soluția tehnică propusă de antreprenor.

Apa și canalizarea sunt servicii esențiale, iar funcționarea lor depinde de infrastructuri moderne. Investiția de la Mohu este, înainte de toate, o investiție în siguranța și eficiența sistemului, în protejarea mediului și în capacitatea acestuia de a răspunde nevoilor comunităților deservite, atât în prezent, cât și în anii următori.

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