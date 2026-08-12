Pe scurt: Vrei să mergi în Italia în august? Află ce se închide, ce rămâne deschis și ce sfaturi dau experții pentru a evita neplăcerile de Ferragosto.

O mare sărbătoare urmează în Italia. Este vorba despre Ferragosto, cea mai importantă sărbătoare a anului în această țară, care are loc pe 15 august.

Experții avertizează străinii că Italia va fi aproape blocată timp de două săptămâni, deoarece cei mai mulți italieni pleacă în vacanță, potrivit Mediafax, care citează Express.

Turiștii care caută o escapadă italiană autentică în luna august sunt avertizați că planurile lor ar putea fi perturbate de Ferragosto, sărbătoare națională marcată anual pe 15 august, care coincide cu sărbătoarea religioasă a Adormirii Maicii Domnului.

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Pentru italieni, Ferragosto reprezintă punctul culminant al verii și al concediilor. În fiecare an, după 15 august, orașele mari devin pustii, iar zonele de coastă sau de munte se aglomerează foarte mult.

Ce se închide și ce rămâne deschis în perioada Ferragosto

Atracțiile turistice majore rămân deschise, însă restaurantele de familie, atelierele artizanale tradiționale și serviciile de cartier se închid pentru perioade lungi de timp, deoarece proprietarii își iau concediul anual. De asemenea, pot fi închise atelierele de reparații, croitoriile, sucursalele bancare și oficiile poștale.

Supermarketurile rămân deschise, dar de obicei adoptă un program redus, la fel ca transportul public. Restaurantele și pizzeriile care deservesc turiștii, hotelurile, muzeele și atracțiile importante rămân și ele deschise. Totuși, unele restaurante din zonele turistice se închid pentru masa de prânz, permițând personalului să se relaxeze. Farmaciile nu se închid și funcționează prin rotație.

Sfaturi pentru călătorii care planifică o vacanță în Italia în august

Problema este că numeroși străini care vizitează Italia nu realizează cât de mare este această sărbătoare și pot avea diferite neplăceri provocate de activitățile suspendate. De aceea, experții în turism au o serie de recomandări pentru cei aflați în Italia în a doua parte a lunii august.

În primul rând, ei recomandă rezervările din timp pentru masa de la restaurant. De asemenea, străinii sunt sfătuiți să facă provizii de apă îmbuteliată și gustări, deoarece magazinele pot fi închise sau funcționează cu un program redus. Călătorii mai trebuie să se informeze încă de la sosirea în Italia despre programul de transport, despre orarul obiectivelor turistice și, eventual, despre locul farmaciilor deschise din zonă.