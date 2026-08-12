Pe scurt: Pe unde circula cândva mocănița care transporta lemn pe Valea Sadului, bicicliștii pot ajunge acum aproape de o centrală electrică veche de 130 de ani. Primarul comunei Sadu explică traseul, costurile și planurile de promovare.

În comuna Sadu, județul Sibiu, este aproape finalizată o nouă pistă de biciclete construită pe vechiul traseu al mocăniței care circula pe Valea Sadului.

Traseul de peste patru kilometri trece în apropierea Hidrocentralei Sadu I, cea mai veche hidrocentrală din România încă funcțională, care în 2026 împlinește 130 de ani de la punerea în funcțiune, potrivit Adevărul.

Investiția în pista de biciclete de pe Valea Sadului se ridică la aproximativ 4,4 milioane de lei, dintre care circa 2,495 milioane de lei provin din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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Traseul are aproximativ 4,4 kilometri, este asfaltat, cu o lățime de 2,8 metri și două benzi de câte 1,4 metri pe sens, câte una pentru fiecare sens de circulație.

Potrivit primarului comunei Sadu, Valentin Ivan, pista începe în localitatea Sadu, din zona străzii Merilor, și ajunge până la drumul forestier Juvărț și la drumul județean Sadu–Râu Sadului, în apropierea hub-ului turistic Valea Plaiului.

„Amplasamentul pistei este pe fostul traseu al mocăniței. Era o cale ferată forestieră, folosită pentru transportul lemnului. Ea exista încă înainte de Al Doilea Război Mondial”, a explicat primarul pentru Adevărul.

Din vechea infrastructură feroviară nu s-a mai păstrat niciun element, traseul fiind acoperit parțial de vegetație de-a lungul timpului, iar o parte din zonă a fost afectată și de traseul aducțiunii Sadu–Cisnădie.

Traseul se poate extinde pe drumul forestier Juvărț și spre alte piste cicloturistice

Potrivit primarului, noua pistă poate deveni punctul de start al unui circuit cicloturistic mai amplu pe Valea Sadului.

„În momentul de față, pista ajunge în drumul Juvărț. Acesta este un drum forestier amenajat cu fonduri europene, cu o lungime de aproximativ șapte kilometri. Pentru iubitorii de adrenalină este un traseu foarte interesant. Drumul este bine întreținut și reprezintă practic o continuare a pistei de biciclete”, a precizat Valentin Ivan. Astfel, la cei 4,4 kilometri de pistă asfaltată se pot adăuga alți aproximativ șapte kilometri pe drumul forestier.

Va exista și o interconectare cu pista de biciclete prevăzută în proiectul de reabilitare a drumului județean, care va face legătura între Sadu și Râu Sadului.

„Noua pistă de biciclete trece chiar deasupra hidrocentralei. Este una dintre cele mai frumoase zone panoramice și poate deveni și o zonă de promenadă”, a mai spus primarul.

„Anul Luminii” marchează 130 de ani de la electrificarea Sibiului

Anul 2026 marchează 130 de ani de la punerea în funcțiune a Hidrocentralei Sadu I, iar autoritățile locale intenționează să lege promovarea noii piste de acest obiectiv de patrimoniu industrial.

„Pentru noi, 2026 este «Anul Luminii». Am avut deja o serie de proiecte și programe și vom continua cu alte evenimente. Avem o agendă dedicată «Anului Luminii»”, a afirmat primarul comunei Sadu.

Accesul turiștilor în interiorul hidrocentralei se face pe baza unei proceduri de acreditare.

„Hidrocentrala poate fi văzută și din exterior, dar, de regulă, atunci când oamenii au venit și au solicitat să o viziteze, s-a încercat obținerea accesului. Chiar dacă au fost nevoiți să aștepte câteva minute pentru îndeplinirea procedurii, în general cei interesați au putut vizita hidrocentrala”, a explicat Valentin Ivan.

Valea Sadului, aflată în vecinătatea municipiului Sibiu, este cunoscută pentru cea mai veche hidrocentrală din România încă funcțională. Povestea ei a început la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-o perioadă în care electricitatea abia începea să schimbe marile orașe europene.

Proiectul Hidrocentralei Sadu I a fost realizat de inginerul german Oskar von Miller, unul dintre pionierii sistemelor moderne de transport al electricității pe distanțe mari. Centrala a fost construită între anii 1895 și 1896 și inaugurată la 19 decembrie 1896.

Energia produsă pe râul Sadu era transportată printr-o linie electrică de aproximativ 17 kilometri spre Sibiu și alimenta, de asemenea, localitățile Sadu și Cisnădie.

„Toate aceste instalații au fost puse în funcțiune la 19 decembrie 1896, dată care trebuie considerată începutul electrificării orașului Sibiu”, arăta inginerul Constantin Morțun, într-un articol publicat în revista „Energetica”, în 1978.