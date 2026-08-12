Motociclist rănit într-un accident pe strada Vasile Aaron / foto

Un accident rutier s-a produs marți seară pe strada Vasile Aaron din Sibiu, între un autoturism și o motocicletă.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că în timp ce conducea un autoturism pe strada Vasile Aaron spre strada Ștefan cel Mare, la intersecția cu strada Dragoș Vodă, un bărbat în vârstă de 30 de ani, domiciliat în localitatea Ocna Sibiului, a efectuat virajul la stânga, și nu ar fi acordat prioritate de trecere, intrând în coliziune cu un motociclist în vârstă de 19 ani din Sibiu, care circula în aceeași direcție cu acesta.

În urma accidentului, tânărul de 19 ani a suferit vătămări corporale. În sprijin lui a venit o ambulanță.

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„Echipajul SAJ a acordat asistență medicală unui tânăr de 19 ani, motociclist, care a suferit un traumatism de membru superior (posibil fractură). După imobilizarea membrului și monitorizare, a fost transportat la UPU Sibiu în stare stabilă”, a transmis SAJ Sibiu.

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

În prezent nu sunt mari probleme de trafic.