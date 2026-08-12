Pe scurt: Zeci de kilograme de alimente confiscate, unități închise definitiv și amenzi usturătoare — bilanțul controalelor ANSVSA pe litoral arată nereguli grave la manipularea și etichetarea mâncării.

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au aplicat sancțiuni contravenționale de peste 368.000 de lei și au retras de la consum peste 200 de kilograme de alimente, în urma controalelor efectuate pe litoral în prima săptămână din august, potrivit Mediafax.

În perioada 3-9 august, inspectori din cadrul Direcțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Județene au verificat 189 de locații de pe litoral. Controalele au vizat 125 de unități de alimentație publică, 7 pizzerii, o cofetărie, 15 laboratoare de cofetărie și patiserie, un supermarket, 23 de magazine alimentare și 17 unități de comercializare a produselor alimentare, potrivit comunicatului de presă emis de ANSVSA.

În urma verificărilor, inspectorii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 368.200 de lei. De asemenea, au dispus oprirea temporară a activității în cinci unități, dar și interzicerea definitivă a funcționării în alte patru locații. Totodată, 206 kilograme de produse alimentare au fost reținute oficial și direcționate către neutralizare.

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Printre principalele nereguli constatate s-au numărat condițiile necorespunzătoare de întreținere a spațiilor și echipamentelor, manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare, precum și comercializarea produselor în spații neaprobate.

ANSVSA le recomandă turiștilor să cumpere doar din unități autorizate

„ANSVSA recomandă consumatorilor să achiziționeze produse alimentare numai din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să sesizeze orice neregulă privind siguranța alimentelor”, se mai arată în comunicatul de presă al instituției.

Bilanțul face parte dintr-o serie de controale dure pe litoral derulate de autorități în perioada estivală, în contextul aglomerației turistice de pe coasta românească a Mării Negre.