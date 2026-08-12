Pe scurt: Peste 440 de grinzi vor fi produse chiar pe șantier pentru ultimul lot din A1 Lugoj–Deva, acolo unde tunelul mare are deja excavați aproape toți cei doi kilometri.

Producția de grinzi a început pe șantierul autostrăzii A1 Margina–Holdea, ultimul lot din tronsonul Lugoj–Deva, potrivit unui anunț al constructorului UMB, redat de Economica.net.

În zona Margina, la fabrica de grinzi amenajată pe șantier, se confecționează carcasele de armătură pentru elementele prefabricate care vor fi folosite la podurile și pasajele de pe traseu. Pe acest lot vor fi utilizate în total peste 440 de grinzi, iar fabrica va avea o capacitate de producție de aproximativ șase grinzi de 40 de metri pe zi.

Tunelul de aproape doi kilometri, tot mai apropiat de străpungere

Lotul Margina–Holdea al autostrăzii A1 Lugoj–Deva cuprinde și primele tuneluri construite de UMB pe această autostradă. La finele lunii iulie, Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara anunța că lucrările la tunelul mic din acest lot erau finalizate în proporție de 90%, iar la tunelul mare, de aproape doi kilometri, mai rămâneau doar 107 metri de excavat până la străpungerea primei galerii.

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La începutul lunii iulie, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), declara că stadiul fizic al lucrărilor pe șantierul secțiunii Margina–Holdea ajunsese la aproape 68%. La acel moment, mai erau încă 190 de metri de excavat până la „prima luminiță” a tunelului de aproape doi kilometri.

Șeful CNAIR estima, în același context, că secțiunea tunelurilor din Autostrada Lugoj–Deva nu va fi finalizată în anul 2026.