Pe scurt: Meșteșuguri, muzică unplugged și poezie sub podul acoperit de la Gura Râului — muzeul în aer liber de la Sibiu se transformă pentru trei zile într-o scenă a dialogului dintre generații.

Muzeul ASTRA, instituție finanțată de Consiliul Județean Sibiu, organizează în perioada 14-16 august 2026 evenimentul „ASTRA în Festival”, un eveniment gândit să reconfigureze relația dintre public și patrimoniul cultural.

Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului va găzdui, timp de trei zile, un dialog viu între trecut și prezent, cu program zilnic între orele 10.00 și 20.00.

Potrivit comunicatului Muzeul ASTRA, festivalul reunește nu mai puțin de 130 de meșteri tradiționali, care vor antrena vizitatorii în ateliere meșteșugărești interactive. Conceptul propus de organizatori pune accent pe meșteșugurile tradiționale privite ca competențe esențiale pentru o viață sustenabilă în secolul XXI, alături de muzeografi, conservatori, restauratori, educatori muzeali și referenți din echipa muzeului.

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Meșteri la scenă deschisă și un bootcamp de sustenabilitate

În amfiteatrul de pe Aleea Pivelor, publicul poate participa, între orele 11.00-13.00 și 16.00-18.00, la „Meșteri la scenă deschisă”, dialoguri cu creatori consacrați — Tezaure Umane Vii și artizani din Horezu, Corund, Argeș sau Suceava.

Printre invitați se numără Maria Ciucă (cusut, Poiana Sibiului), Aurelia Dobrilă (cusut, Arpașu de Sus), Ileana Hotopilă (încondeiat ouă, Lupcina, Suceava) și Iordan Lepădatu (prelucrare lemn, Băbeni, Vâlcea).

Zilnic, între orele 10.00 și 19.00, festivalul propune un „bootcamp practic” de educație pentru deprinderi sustenabile: vizitatorii pot învăța cum să repare, recondiționeze sau îngrijească mobilier, haine, jucării ori grădini.

La ateliere participă meșteri precum Novičić Dusan și Daniel Haneș (prelucrare lemn), Daria Muntean (mobilier pictat, Sadu), Lăzărica Popescu, Jolán Csog și Flory Buia (țesut), Demeter Miklós și Anastasiia Petrova, Florica Petran și Pozsony Katalin (jucării), precum și Ion Mărunțelu și Andrei Buda, pentru îngrijirea plantelor.

Conexiuni intergeneraționale și digitale, pentru copii și adolescenți

Programul „În familie descoperim Tradițiile” reactivează, între orele 11.00-13.00 și 15.00-17.00, jocurile copilăriei generației „cu cheia la gât”, prin activități care leagă generațiile. Meșterii Suzanna și Daniel Paneș, alături de Magdalena Dudău, îi vor ghida pe cei mici. În paralel, adolescenții sunt invitați la „Cronicari digitali”, unde vor învăța să dezvolte conținut responsabil pe rețelele sociale, să identifice fake news și să abordeze teme precum schimbările climatice sau reciclarea.

Concerte unplugged și recitaluri de poezie în locații neconvenționale

Sub genericul ASTRA Acoustic, muzeul propune sesiuni de tip Jam Session și concerte unplugged, cu Athoris și Kempes, P’neuma, Underwaves și An Theos, iar capul de afiș este format din Phoenix (set acustic), June Turns Black și E-An-Na. În paralel, ASTRA Poetic transformă podul acoperit de la Gura Râului într-un spațiu al recitalurilor și dezbaterilor literare, între orele 15.00 și 19.00.

Vizitatorii pot vedea și expozițiile curente „Făurind Transilvania”, la Casa Artelor, și „Scoarțe. Covoare. Păretare”, la Pavilionul Muzeal Multicultural, program de vizitare 10.00-20.00. „ASTRA în Farfurie” propune o călătorie culinară bazată pe rețete din arhiva științifică a muzeului, între orele 10.00-13.00 și 10.00-18.00, iar în Etno Tehno Parc vizitatorii pot interacționa cu ciobănești românești, într-un parteneriat cu Asociația „Haita”.