Comunicat de presă

DATA: 12 August 2026

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Municipiul Sibiu anunță finalizarea proiectului „Sisteme inteligente de transport urban la nivelul Municipiului Sibiu”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

Proiectul a fost implementat în baza Contractului de finanțare nr. 2800/30.01.2023, pe o perioadă de 43 de luni, în intervalul 30.01.2023 – 31.08.2026. Valoarea totală a proiectului a fost de 6.396.161,20 lei, inclusiv TVA, reprezentând finanțare nerambursabilă acordată prin PNRR.

Obiectivul proiectului

Proiectul a urmărit modernizarea și eficientizarea sistemului de transport urban din municipiul Sibiu, prin implementarea unor soluții inteligente și digitale pentru managementul traficului și al transportului public.

Principalele investiții realizate

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele:

modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare în 18 intersecții și treceri de pietoni, de-a lungul axei est–vest a municipiului Sibiu: DN1 – Bulevardul Vasile Milea – Strada Andrei Șaguna – Strada Banatului – Șoseaua Alba Iulia;

instalarea echipamentelor pentru interconectarea intersecțiilor și a detectoarelor de trafic wireless în carosabil, pentru monitorizarea în timp real a fluxurilor de trafic;

realizarea unui centru de comandă și control al traficului, dotat cu soluții software pentru managementul circulației;

implementarea unui sistem de localizare a mijloacelor de transport public, care permite monitorizarea acestora și prioritizarea autobuzelor în intersecții;

instalarea a 20 de panouri digitale de informare în principalele stații de transport public, pentru transmiterea către călători a unor informații actualizate privind circulația autobuzelor.

Proiectul reprezintă un pas important în dezvoltarea unui sistem de transport inteligent, eficient și sustenabil, în concordanță cu obiectivele Municipiului Sibiu privind dezvoltarea mobilității urbane și reducerea impactului asupra mediului.

Date de contact:

UAT Municipiul Sibiu

Adresa: str. Samuel Brukenthal, nr.2, cod poștal 550178, Județul Sibiu,

telefon 0269/208.800, e-mail pms@sibiu.ro

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