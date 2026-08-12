Șoferul care a pus pe jar polițiștii din Sibiu, după ce a condus haotic prin oraș și nu a oprit la semnalele acestora, nu a fost încă prins. Primele indicii arată că individul conducea un autoturism înmatriculat în străinătate.
Polițiștii nu l-au depistat încă pe șoferul urmărit, în seara de 10 august, pe străzile din municipiul Sibiu. Oamenii legii au încercat să îl oprească pe Șoseaua Sibiului, însă acesta și-a continuat deplasarea până pe strada Cibinului, acolo unde a reușit să scape și să se facă nevăzut.
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Șoferul a fost căutat în continuare, dar până miercuri după-amiază, el nu fusese prins. În acest moment, potrivit surselor Ora de Sibiu, se cunoaște faptul că mașina este înmatriculată în Italia, prin urmare, există posiblitatea ca autoritățile române să colaboreze cu autoritățile din această țară pentru identificarea conducătorului auto.
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