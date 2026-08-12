CSC 1599 Șelimbăr a rămas fără mijlocașul ghanez Baba Ayine, căruia i-a expirat viza de ședere în România.

Ghanezul Baba Ayine a ajuns la Sibiu în 2023, fiind împrumutat mai întâi la ACS Mediaș, apoi de la începutul anului 2024 la CSC 1599 Șelimbăr. Ulterior, el a rămas definitiv la ”călăreții roșii”.

Pentru mijlocaș a expirat însă viza de ședere în România, iar formalitățile pentru prelungirea acesteia sunt anevoioase, acesta fiind jucător în afara spațiului Uniunii Europene.

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”Încercăm să prelungim viza lui, să demarăm documentele, dar este o procedură care durează destul de mult. El a fost nevoit să revină acasă, în Ghana, noi încercăm să îl aducem înapoi, pentru că e demult lângă noi, este deja integrat și e un fotbalist bun. Pe viitor am vrea să mergem doar pe jucători români, am refuzat străinii” a declarat Ioan Luca, team-managerul echipei CSC 1599 Șelimbăr.

Astfel, singurul stranier din lotul lui CSC 1599 Șelimbăr este deocamdată polonezul Kamil Wiktorski, care joacă pe postul de fundaș central.

Acesta este în România din anul 2020 și a mai evoluat la Călărași, FC Buzău, CS Tunari și Ceahlăul.