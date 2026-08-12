Pe scurt: 100 de amenzi doar pentru viteză, 5 permise reținute și 10 certificate de înmatriculare retrase, în doar patru ore de control pe DN1.

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat marți, 11 august 2026, în intervalul orar 11:00-15:00, o acțiune în sistem integrat de tip „Releu” pe sectorul de drum DN1.

Acțiunea, coordonată de Serviciul Rutier Sibiu, a avut ca obiectiv reducerea riscului rutier și prevenirea accidentelor. Polițiștii au urmărit în special nerespectarea regimului legal de viteză, neportul centurii de siguranță și alte abateri, dar și respectarea normelor din transportul rutier și starea tehnică a autovehiculelor implicate în trafic.

100 de amenzi pentru viteză

În urma neregulilor constatate pe raza județului Sibiu, polițiștii au aplicat 188 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 100 au fost pentru depășirea regimului legal de viteză, 7 pentru neportul centurii de siguranță, iar 77 pentru alte abateri constatate în trafic.

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A fost înregistrată și o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, respectiv conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Ca măsuri tehnico-administrative, polițiștii au reținut 5 permise de conducere, dintre care 3 pentru viteză și 2 pentru alte abateri, și au retras 10 certificate de înmatriculare. Cu sprijinul Registrului Auto Român (RAR) Sibiu, au fost verificate tehnic 12 autovehicule aflate în trafic pe sectorul supravegheat.

În cadrul acțiunii au fost efectuate 116 testări pentru consumul de alcool și o testare pentru substanțe psihoactive, în cadrul componentei preventive fiind distribuite și flyere participanților la trafic, cu recomandări de prudență și respectare strictă a normelor rutiere.

Acțiunea de pe 11 august face parte dintr-o serie de controale similare organizate periodic pe drumurile din județ, după cum a fost și acțiunea „releu” pe DN1 desfășurată în aceeași zi.

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