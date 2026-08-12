Pe scurt: Camioanele grele nu vor putea circula patru zile pe rând pe unele dintre cele mai încărcate drumuri din țară, inclusiv pe ruta care leagă Sibiul de Pitești prin Vâlcea. Cine încalcă restricția riscă amendă.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că, potrivit prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, circulația vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisă pe mai multe drumuri naționale.

Mai exatc, restricțiile vor fi active în zilele de vineri, 14 august 2026 (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), sâmbătă, 15 august 2026 (Adormirea Maicii Domnului), duminică, 16 august 2026, și luni, 17 august 2026.

Măsura este prevăzută în Anexa nr. 1 la ordin și se aplică pe patru tronsoane de drum național, potrivit comunicatului transmis de CNAIR.

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Rutele afectate de restricția de tonaj din 14–17 august

Primul tronson vizat este cel dintre București (intersecția A2 cu DNCB) și Constanța (intersecția A2 cu A4), care trece prin Fundulea, Lehliu, Fetești și Cernavodă. Restricția se aplică integral pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone.

Al doilea tronson interzis camioanelor grele este cel dintre Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) și Veștem (intersecția DN7 cu DN1), trecând prin Râmnicu Vâlcea — o rută folosită frecvent de transportatorii care leagă zona Sibiului de sudul țării, în paralel cu lucrările de pe Autostrada Sibiu–Pitești.

Restricția mai vizează segmentul Agigea (intersecția DN39 cu DN39A) – Mangalia (limita municipiului), precum și tronsonul Murfatlar (intersecția DN22C cu DN3) – Cernavodă (intersecția DN22C cu A2), ambele situate în zona litoralului, unde traficul se intensifică tradițional în perioada minivacanței de Sfânta Maria.

Sancțiuni pentru șoferii care nu respectă interdicția

CNAIR precizează că încălcarea prevederilor Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Restricția se aplică pe toată durata celor patru zile, indiferent de ora din zi, șoferilor de camioane și autoutilitare cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone care nu transportă exclusiv persoane.

Măsura este aplicată periodic de CNAIR în zilele premergătoare și din timpul sărbătorilor legale, pentru a decongestiona traficul pe rutele cu flux mare de călători către zonele turistice, în special spre litoral și spre zonele montane.