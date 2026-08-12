Anul acesta a fost unul excelent pentru berzele din Cristian. Numărul puilor aproape s-a dublat față de anul trecut, iar numărul cuiburilor ocupate a crescut semnificativ.

Asociația „Prietenii Berzelor” anunță că în 2026 au fost înregistrate 79 de cuiburi ocupate și 209 pui de barză, în Cristian. „Am avut 79 de cuiburi ocupate și 209 pui. Un singur cuib a rămas neocupat. Avem cuiburi și în arbori: două în brazi și unul într-un tei”, a spus Miruna, reprezentanta Asociației „Prietenii Berzelor”.

Cifrele sunt cu atât mai spectaculoase cu cât anul trecut situația a fost mult mai dificilă pentru berze. În 2025 au fost înregistrate 72 de cuiburi, însă 24 dintre acestea nu au avut niciun pui. În total, au fost aproximativ 100 de pui, mai puțin de jumătate față de numărul înregistrat anul acesta. De asemenea, ploile abundente și temperaturile scăzute din luna mai, când puii erau încă foarte mici, au dus la moartea multora dintre ei.

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„Anul trecut au fost puțini, 100 de pui. Dar a plouat mult și au fost temperaturi scăzute în luna mai, când puii erau mici și mulți au murit. Anul trecut, 24 de cuiburi nu au avut pui. Și cuiburi erau 72”, a explicat Miruna.

În acest an, condițiile au fost mult mai favorabile, iar rezultatul se vede în numărul mare de pui care au ajuns să crească în cuiburile din localitate. Practic, din cele 80 de cuiburi monitorizate, 79 au fost ocupate, ceea ce înseamnă că doar unul a rămas fără berze.

Cu 209 pui înregistrați în acest an, colonia de berze din Cristian se află într-o situație mult mai bună decât în urmă cu un an, când vremea nefavorabilă a afectat puternic supraviețuirea puilor.