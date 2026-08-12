Pe scurt: Folclor autentic, soliști cunoscuți și ansambluri locale se adună la Mediaș pentru o zi dedicată tradițiilor românești de Sfânta Maria.

Primăria Municipiului Mediaș organizează sâmbătă, 15 august 2026, începând cu ora 16:00, un spectacol de cântec și joc popular la Hanul Greweln, cu prilejul sărbătorii Sfintei Maria. Evenimentul este dedicat comunității locale și tuturor celor care apreciază tradițiile folclorice românești.

Potrivit Direcției Cultură din cadrul Primăriei Mediaș, publicul se va bucura de un program susținut de nume cunoscute ale scenei folclorice naționale: Sava Negrean Brudașcu, Dinu Iancu Sălăjanu, Mihaela și Ciprian Istrate, alături de Grupul instrumental „Ceterașii de pe Câmpie” și Ciprian Roman. Despre acest tip de eveniment, Mediașul petrece de Sfânta Maria: Dinu Iancu Sălăjanu și Sava Negrean urcă pe scenă a mai scris redacția noastră, prezentând participarea acelorași artiști consacrați la manifestările locale dedicate acestei sărbători.

Pe lângă interpreții de renume, pe scena de la Hanul Greweln vor urca și soliști locali de muzică populară: Aurica Bacea, Aurelian Suciu, Emilia Muntean, Costel Popa, Diana Crețu, George Catană, Bianca Crețu, Cătălin Bobar și Ioana Crețu.

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Programul va include și evoluții ale ansamblurilor de dansuri populare „Târnavele” și „Muguri de pe Târnave” din Mediaș, precum și ale grupului vocal „Bobocei de pe Târnave”, alături de Andrei Jata și elevi ai Clubului Copiilor Mediaș. Astfel, alături de artiștii profesioniști, tinerii din comunitate vor avea ocazia să demonstreze pe scenă rezultatul pregătirii lor în domeniul muzicii și dansului popular.

Moderarea evenimentului va fi asigurată de Codruța Turcu.

Prin organizarea acestui spectacol folcloric de Sfânta Maria, Primăria Municipiului Mediaș continuă seria evenimentelor culturale dedicate păstrării și promovării obiceiurilor locale, într-un cadru accesibil întregii comunități, la Hanul Greweln.