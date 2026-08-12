Pe scurt: De la creșe noi și școli reabilitate energetic până la autobuze electrice și centre de colectare a deșeurilor, Sibiul a dus la capăt aproape toate proiectele finanțate prin PNRR. Ce s-a întâmplat cu cele două proiecte care nu au primit finanțare.

Primăria Municipiului Sibiu a derulat 45 de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 486,3 milioane de lei, toate proiectele urmând să fie finalizate până la termenul limită de 30 august.

„Cred că este o performanță notabilă pe care am obținut-o, în condițiile provocărilor pe care le-a adus PNRR la nivel național”, a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

Edilul a mulțumit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Educației și Cercetării și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru sprijinul instituțional, precum și constructorilor, proiectanților, instituțiilor avizatoare și echipelor de implementare din Primărie. Pentru proiectele desfășurate în unități de învățământ, primarul a mulțumit profesorilor, elevilor și părinților pentru înțelegerea față de disconfortul creat de lucrări.

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Peste 195 de milioane de lei pentru unități de învățământ

Cea mai mare parte a fondurilor, 195,7 milioane de lei, a fost direcționată către investiții în unități de învățământ. Banii au finanțat construcția a două creșe noi — una cu 110 locuri pe str. Viitorului și una cu 70 de locuri pe Calea Poplăcii — precum și dotarea unităților de învățământ cu mobilier, echipamente IT și pentru sport și materiale didactice.

Au fost reabilitate energetic Școala Gimnazială nr. 25, Școala Gimnazială Regele Ferdinand, Școala Gimnazială nr. 13, corpurile vechi ale Școlii Gimnaziale N. Iorga, corpurile de clădire pentru cursurile liceale ale Colegiului Național O. Goga, Liceul O. Ghibu și Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna.

Primăria Sibiu a obținut finanțare europeană prin Programul Regiunea Centru și pentru reabilitarea energetică a corpului de clădire folosit de școala gimnazială din cadrul Colegiului O. Goga, în timp ce Liceul O. Ghibu va fi extins printr-un proiect finanțat prin același program regional.

Mobilitate smart, energie și gestionarea deșeurilor

Proiectele de mobilitate urbană au totalizat 150,7 milioane de lei și au inclus achiziția a 36 de autobuze electrice noi, care au permis extinderea transportului public în zona metropolitană a Sibiului, alături de stații de încărcare pentru autobuze și 45 de stații de încărcare publice pentru autoturisme electrice și hibride, revenite Municipiului Sibiu.

Au fost instalate și 110 afișaje digitale în stațiile Tursib, precum și un sistem inteligent de trafic format din 163 de semafoare pentru autovehicule și pietoni, menit să fluidizeze traficul și să prioritizeze transportul public și vehiculele serviciilor de urgență. Sistemul este deja instalat și va intra în funcțiune în următoarele săptămâni. Rețeaua de piste pentru biciclete a fost extinsă cu 1,9 km pe str. Th. Aman, iar pe str. Salcâmilor au fost modernizate rețelele de apă și canalizare, în paralel cu lucrări la drum, trotuare și iluminat public finanțate prin Programul Regiunea Centru.

Componenta de eficiență energetică a însumat 90,1 milioane de lei și a inclus reabilitarea a 24 de clădiri de blocuri — cu lucrări la acoperișuri și șarpante, termoizolarea fațadelor și planșeelor, înlocuirea tâmplăriei, termoizolarea balcoanelor, reabilitarea instalațiilor de iluminat din casa scării, montarea de panouri solare și, unde a fost cazul, înlocuirea ascensoarelor — precum și reabilitarea a două clădiri administrative ale serviciului care gestionează Cimitirul Municipal.

Pentru gestionarea deșeurilor au fost alocate 44 de milioane de lei, prin care au fost amenajate două centre de colectare — unul pe șoseaua Alba Iulia și unul, mai complex, în Dealul Dăii — unde cetățenii vor putea preda deșeurile care nu se pot depune în containerele de acasă sau la platformele de colectare din zonele de blocuri. Cele două centre vor fi deschise publicului după finalizarea procedurilor de achiziție prin care Primăria va selecta firma care le va gestiona.

Alte 5,7 milioane de lei au fost investite în documentații de urbanism, respectiv actualizarea Planului Urbanistic General al Sibiului și realizarea unui Plan Urbanistic Zonal, în format digital GIS, pentru zonele protejate Piața Mare și Piața Mică.

Două proiecte nu au mai primit finanțare prin PNRR

În lista inițială a proiectelor finanțate prin PNRR se mai aflau alte două investiții, pentru amenajarea a 110, respectiv 90 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în zonele de blocuri. Municipiul Sibiu a obținut finanțare pentru acestea, dar achizițiile au fost gestionate la nivel național de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pentru primul proiect, procedura de achiziție a durat mult, fiind amplă, contestată și apoi anulată, astfel că finanțarea prin PNRR nu a mai fost posibilă. Ministerul a decis modificarea sursei de finanțare, banii urmând să vină din Fondul pentru Mediu, iar procedura de achiziție se află în prezent în derulare. Cel de-al doilea proiect nu a mai fost aprobat de Minister prin Memorandumul Guvernamental care stabilea prioritățile de finanțare în cadrul PNRR.