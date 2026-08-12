Sibiul se pregătește să găzduiască, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, unul dintre cele mai importante evenimente din industria terapiilor complementare la nivel internațional. Hotelul Ramada va deveni epicentrul acestui domeniu, fiind gazda celei de-a șaptea ediții a Campionatului Național de Masaj și Terapii Complementare și a celei de-a cincea ediții a World Masaj Super Cup.

Iulian Motoc, Trainer Tehnician Maseur, Președintele Asociației de Masaj și Terapii Complementare (AMTC) și manager al Reflexovital, a lansat o invitație deschisă către terapeuții din țară și din străinătate:

,,Vă invităm să fiți prezenți la un uriaș schimb de experiență, întrucât avem cei mai importanți oameni din industria masajului. Sunt președinți de asociații internaționale de masaj, care, la rândul lor, organizează în țările lor campionate internaționale de masaj. Ei vin în România în calitate de jurați și observatori ai evenimentului. În acest moment avem o listă de 65 de invitați, observatori și jurați.”

„Vino să evoluezi alături de cei mai buni!”

Interesul pentru eveniment a atins cote maxime, Iulian Motoc subliniind dimensiunea internațională a competiției:

„În acest moment avem un număr record de înscrieri comparativ cu edițiile anterioare. Avem peste 150 de participanți înscriși din aproximativ 40 de țări, care vin cu echipe întregi, cu tot ce înseamnă terapeuții din țările lor, pe care i-am întâlnit în alte evenimente din Europa și din Asia, în special.”

De ce să participi? Nu este doar despre podium, este despre afacerea ta!

Legat de valoarea concursului, organizatorul a fost tranșant: „Acest concurs național și internațional, ca și multe altele din lume, nu este despre podium. Este despre schimbul de experiență foarte mare pe care îl puteți avea în cadrul evenimentelor, întrucât puteți să discutați cu oameni cu experiență.

Puteți să interacționați direct cu ei și să vă faceți un plan de viitor. Este pentru vizibilitate, este pentru a avea o viziune clară despre evoluția voastră în carieră, pentru că România a ajuns în acest moment la un nivel destul de mare. În toate întâlnirile pe care le-am avut în țară cu participanții de la edițiile anterioare, mi-au spus clar: ‘mi-a crescut agenda, mi-a crescut portofoliul de clienți’. Este despre o evoluție atât din perspectiva creșterii calității de terapeut, cât și din punct de vedere al afacerii proprii.”

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibiul va fi din nou capitala mondială a masajului. Peste 150 de terapeuți din aproximativ 40 de țări la două competiții internaționale/ video foto — VIDEO

Categorii pentru toți

Lista disciplinelor este extrem de cuprinzătoare, iar Iulian Motoc a reamintit oportunitățile de înscriere:

„Avem o campanie de înregistrare până în data de 31 august, cu discount la toate categoriile posibile. Este vorba de categoria rezervată începătorilor care au mai puțin de un an vechime, categoria Swedish, Freestyle Western, masajul pe scaun wellness, categoria de masaj facial, Freestyle asiatic, categoria Thai masaj și, mai nou, este pentru prima dată în care avem ‘body shape’ – remodelare corporală. Tot masajul și terapiile complementare la Sibiu, în Ramada.”

Seară de neuitat la Ramada

Organizatorul a ținut să sublinieze că evenimentul oferă și momente de deconectare:

„După trei zile incendiare de concurs, are loc un party unde ne putem distra și relaxa în cadrul hotelului Ramada, unde vom avea momente artistice speciale pentru deconectare: muzică tradițională din România, cântăreți, dansuri și voie bună.”

Nu în ultimul rând, succesul ediției depinde și de susținerea partenerilor:

„Să nu uităm sponsorii acestui eveniment, pentru că fără sponsori nu putem face mare lucru. Ne ajută și oferă practic produse gratuite tuturor participanților la eveniment și, bineînțeles, cadouri substanțiale pentru cei care sunt pe podium în acest an. Avem sponsor principal, o companie din Polonia, Habits.

Mulțumim foarte frumos pentru sprijin tuturor celor care oferă o mână de ajutor acestui mare eveniment. Mult succes tuturor!”