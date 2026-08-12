Pe scurt: Constructorul a scos deja asfaltul vechi, plin de defecte, și se pregătește să toarne stratul nou pe timpul nopții. Vezi exact când nu vei putea circula pe Alba Iulia.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat închiderea temporară a traficului pe un tronson din șoseaua Alba Iulia, ca urmare a lucrărilor de reparații ale carosabilului aflate în plină desfășurare.

Este vorba despre porțiunea cuprinsă între sensurile giratorii de la intersecția cu strada Salzburg și, respectiv, strada Europa Unită.

Potrivit comunicatului transmis de Primăria Sibiu, constructorul Terra Building a îndepărtat deja vechiul strat de asfalt, care prezenta defecte, și se pregătește să așeze stratul nou de carosabil pe acest sector de drum.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pentru a permite execuția lucrărilor în condiții optime, autoritățile au stabilit ca închiderea traficului pe șoseaua Alba Iulia să se facă exclusiv pe timpul nopții, în două etape consecutive. Astfel, tronsonul va fi blocat circulației în noaptea de miercuri, 12 august, spre joi, 13 august 2026, și, din nou, în noaptea de joi, 13 august, spre vineri, 14 august 2026.

În ambele nopți, restricția de circulație va fi valabilă între orele 20.00 și 05.00, interval în care șoferii care folosesc de obicei acest traseu vor trebui să găsească rute alternative pentru a ajunge la destinație.

Lucrările de pe șoseaua Alba Iulia fac parte dintr-un program mai amplu de reparații stradale derulat de Primăria Sibiu în această perioadă a verii, care a generat deja și alte devieri de trasee pentru șapte linii Tursib care tranzitau zona.