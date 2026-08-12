Polițiștii sibieni caută o tânără de 24 de ani, dispărută din localitatea Șura Mică. Sunați la 112 dacă o vedeți!

Oamenii legii au fost sesizați de un bărbat cu privire la dispariția nepoatei sale.

„Polițiștii sibieni caută o tânără, în vârstă de 24 de ani care, la data de 11 august a.c., a plecat voluntar de la domiciliul său din localitatea Șura Mică, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. La data de 12 august a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au fost sesizați de către un bărbat, cu privire la faptul că, nepoata acestuia, numita Căldărar Tuța, în vârstă de 24 de ani, domiciliată în localitatea Șura Mică, la data de 11 august a plecat în mod voluntar de la domiciliu, fără a mai reveni”, a transmis IPJ Sibiu.

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Tânăra are aproximativ 1,60 m înălțime și 70 de kg, păr drept, lung, prins în coadă, de culoare negru, și ochi căprui. Nu are semne particulare cunoscute.

La momentul dispariției, aceasta purta un tricou de culoare galbenă, o fustă lungă cu imprimeu animal print, în nuanțe de maro și negru, și șlapi de culoare roz.

Cei care pot oferi informații despre această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic pentru situații de urgență 112.