Un grup de adolescenți care circula pe trotinete electrice a fost surprins, pe 10 august, în timp ce se deplasa pe străzile din Sibiu. Unul dintre tineri lovește cu piciorul un autobuz Tursib aflat în mers pe linia 16, după care își continuă drumul, fără să pară preocupat de gestul său.

Comportamentul adolescenților a stârnit numeroase reacții în mediul online, sibienii reclamând atât incidentele provocate de unii utilizatori de trotinete, cât și modul în care aceștia circulă în trafic.

Soluția optimă ar fi înmatricularea lor și obligativitatea RCA. Atunci ar ști pe cine să tragă la răspundere!”, a comentat Claudiu B.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Un alt sibian, Marius D., consideră că utilizarea trotinetelor electrice în trafic ar trebui condiționată de anumite reguli: „Interziși în trafic! Doar cu permis de conducere, sau curs de conducere!”.

Problemele nu ar fi întâlnite doar pe șosele. Cristian R. spune că astfel de comportamente apar și în zonele de agrement: „Și prin parc la fel dau cu piciorul unde apucă”.

O altă sibiancă, Daniela B. atrage atenția asupra situațiilor întâlnite în zona Cireșica: „Și la Cireșica se adună câte 6, 7 și mai mulți și încurcă circulația, claxoane, înjurături. Nu știu cum de poliția nu a fost sesizată”.

Și viteza cu care unii utilizatori de trotinete circulă în apropierea traficului intens este criticată de sibieni.

„Să-i vedeți cu ce viteză circulă pe drum național și cu ce viteză intră în giratorii, de parcă au girofar și trebuie să le acorzi prioritate”, a transmis Cristi M.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Teribilism pe trotinetă la Sibiu: adolescent filmat când lovește un autobuz aflat în mers — VIDEO

Tursib: „Trotinetiștii adoptă un comportament imprevizibil”

Reprezentanții Tursib spun că, în această perioadă, compania nu are în evidență accidente sau incidente concrete înregistrate oficial în care să fi fost implicate autobuze și utilizatori de trotinete.

Raluca Racz, șef Serviciu Marketing Tursib, precizează însă că șoferii companiei întâlnesc frecvent în trafic situații în care utilizatorii de trotinete au un comportament imprevizibil sau nu respectă regulile de circulație.

„În evidențele companiei noastre nu avem, în această perioadă, accidente sau incidente concrete înregistrate oficial, în care să fi fost implicate autobuze și utilizatori de trotinete”, a declarat Raluca Racz.

Potrivit reprezentantei Tursib, printre situațiile întâlnite se numără schimbarea bruscă a direcției de mers, tăierea căii autobuzelor, traversarea trecerilor pentru pietoni fără coborârea de pe trotinetă, pătrunderea în sensurile giratorii fără respectarea regulilor de prioritate și deplasarea foarte aproape de mijloacele de transport public.

Astfel de manevre îi pot obliga pe șoferii autobuzelor să frâneze brusc sau să efectueze manevre preventive pentru evitarea unui eveniment rutier.

„În cazul unui autobuz, o frânare de urgență nu reprezintă un risc doar pentru persoana aflată pe trotinetă, ci și pentru călătorii din interior, în special pentru cei care călătoresc în picioare”, explică reprezentanta Tursib.

Tursib avertizează asupra unghiurilor moarte ale autobuzelor

Reprezentanții companiei le recomandă utilizatorilor de trotinete electrice să respecte cu strictețe regulile de circulație și de prioritate și să evite manevrele bruște în apropierea autobuzelor.

De asemenea, aceștia trebuie să țină cont de dimensiunile și masa unui autobuz, dar și de distanța necesară pentru frânarea unui mijloc de transport public.

„Este foarte important să evite circulația în unghiurile moarte ale autobuzelor și să se asigure că intențiile lor pot fi anticipate de ceilalți participanți la trafic”, transmite Tursib.

Compania face un apel special la prudență și responsabilitate în cazul utilizatorilor tineri de trotinete.

„Respectarea regulilor de circulație și înțelegerea riscurilor asociate deplasării în trafic sunt esențiale pentru prevenirea unor accidente care pot avea consecințe grave atât pentru utilizatorii de trotinete, cât și pentru călătorii din mijloacele de transport public”, a mai transmis Raluca Racz, șef Serviciu Marketing Tursib.

Poliția Sibiu: „Circulați responsabil și în siguranță!”

Situația readuce în atenție și demersurile autorităților pentru informarea utilizatorilor de trotinete. Pe 4 iulie, Poliția Sibiu a organizat evenimentul „Trotinete – Reguli și Siguranță”, o întâlnire cu cetățenii dedicată informării privind modul corect și legal de utilizare a trotinetelor electrice în trafic.

Polițiștii au transmis atunci că, în ciuda ploii, sibienii au participat la întâlnire și au avut parte de discuții interactive despre regulile de circulație. Instituția a anunțat că intenționează să organizeze și o a doua ediție, detaliile urmând să fie comunicate ulterior.

Evenimentul din 4 iulie a fost conceput ca un dialog direct între polițiști și cetățeni. Participanții au putut adresa întrebări și au primit explicații despre regulile care trebuie respectate atunci când circulă cu trotineta electrică.

Află mai multe detalii- A crescut numărului de trotinetişti. IPJ Sibiu, în dalog cu cetățenii despre siguranță