Pe scurt: ISU Sibiu a cerut închiderea unei porțiuni din strada V. Aurie până se ridică resturile de acoperiș căzute de pe un bloc. Poliția Locală va monitoriza zona și va atenționa șoferii prin flyere pe parbrize.

Situația acoperișului prăbușit de pe un bloc din strada V. Aurie a fost discutată miercuri, 12 august 2026, în ședința Comisiei de sistematizare a circulației, potrivit unui comunicat transmis de Primăria Municipiului Sibiu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a trimis o adresă oficială prin care a solicitat închiderea temporară a tronsonului de stradă din zona imobilului afectat, pentru a permite intervenția echipelor în vederea îndepărtării resturilor de acoperiș.

Potrivit ISU Sibiu, resturile rămase în urma prăbușirii pot reprezenta un pericol atât pentru circulația auto, cât și pentru pietonii care tranzitează zona. Din acest motiv, instituția a cerut autorităților locale instituirea de urgență a unor măsuri de restricție a traficului până la finalizarea intervenției.

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Comisia de sistematizare a circulației a avizat măsurile solicitate, care au fost deja puse în aplicare. Astfel, strada V. Aurie, pe porțiunea dintre strada Sibiel și strada Crinț, este închisă complet până la finalizarea intervențiilor ISU. Pe lângă interzicerea circulației, autoritățile au dispus și interzicerea parcării pe acest tronson, pentru a facilita accesul echipelor de intervenție.

Pentru a se asigura respectarea restricțiilor, un echipaj al Poliției Locale Sibiu va monitoriza permanent zona afectată. Agenții vor atenționa locatarii din imobilele din apropiere cu privire la măsurile temporare, inclusiv prin flyere afișate direct pe parbrizele mașinilor parcate în zonă.

Locuitorii din zonă sunt sfătuiți să evite tronsonul afectat și să caute rute alternative până la ridicarea restricției, iar șoferii care au vehicule parcate pe segmentul de stradă închis sunt rugați să le deplaseze cât mai rapid, pentru a nu bloca accesul echipelor de intervenție.