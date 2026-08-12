Pe scurt: Șapte linii de autobuz din Sibiu circulă pe trasee schimbate două nopți la rând, iar patru stații rămân nedeservite temporar. Vezi exact ce rute noi vor urma autobuzele.

Compania Tursib a anunțat devieri de circulație pentru mai multe linii de autobuz din Sibiu, ca urmare a lucrărilor la carosabil desfășurate pe Șoseaua Alba Iulia.

Potrivit unui comunicat de presă , traficul rutier va fi închis pe tronsonul cuprins între străzile Salzburg și Europa Unită, în perioada 12-14 august 2026.

Restricțiile se aplică pe timp de noapte, în două intervale: în data de 12 august 2026, de la ora 19:45 până în 13 august 2026, ora 05:15, și în data de 13 august 2026, de la ora 19:45 până în 14 august 2026, ora 05:15.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Pe durata celor două nopți, autobuzele de pe liniile 11, 112, 116, 117, 118, 217 și 510 vor circula deviat.

Patru stații nu vor fi deservite temporar

Pe durata devierilor, autobuzele nu vor mai deservi stațiile Șoseaua Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein și SNR Rulmenți. În compensare, vehiculele vor opri suplimentar în toate stațiile aflate pe traseele deviate, pentru a asigura accesul călătorilor afectați de aceste schimbări.

Șapte linii de autobuz circulă pe trasee alternative

Traseul 11

Dus: Stația “Cartierul Primaverii 1” – C. Cisnădiei – Cartierul Primăverii – C. Cisnădiei – str. Rahova – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Cedonia – str. Luptei – B-dul V. Milea – Piața Unirii – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: NU SE DEVIAZĂ

Traseul 112

Dus: Irmes – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: NU SE DEVIAZĂ

Traseul 116

Dus: Valea Aurie 1 – str. Ludoș – Calea Poplăcii – str. Cristianului – str. Maramureșului – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: NU SE DEVIAZĂ

Traseul 117

Dus: Cartierul Tineretului – Str. Țiglari – str. Londra – str. Țiglarilor – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: NU SE DEVIAZĂ

Traseul 118

Dus: Gușterița (Carpenului) – str. Podului – Calea Gușteriței – B-dul Coposu – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: NU SE DEVIAZĂ

Traseul 217

Dus: Hornbach – Calea Șurii Mari – Str. Lungă – Str. Râului – str. Reconstrucției – str. Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: NU SE DEVIAZĂ

Traseul 510

Dus: Cristian – str. IV – E81 – șos. Alba Iulia – Str. Salzburg – str. Monaco – str. Europa Unită – șos Alba Iulia – stația Aeroport 1.

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

Întors: Stația Aeroport 2 – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Monaco – Str. Salzburg – E 81 – str. IV – Cristian.

Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;

Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.