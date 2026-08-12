Pe scurt:
Șapte linii de autobuz din Sibiu circulă pe trasee schimbate două nopți la rând, iar patru stații rămân nedeservite temporar. Vezi exact ce rute noi vor urma autobuzele.
Compania Tursib a anunțat devieri de circulație pentru mai multe linii de autobuz din Sibiu, ca urmare a lucrărilor la carosabil desfășurate pe Șoseaua Alba Iulia.
Potrivit unui comunicat de presă
Restricțiile se aplică pe timp de noapte, în două intervale: în data de 12 august 2026, de la ora 19:45 până în 13 august 2026, ora 05:15, și în data de 13 august 2026, de la ora 19:45 până în 14 august 2026, ora 05:15.
Pe durata celor două nopți, autobuzele de pe liniile 11, 112, 116, 117, 118, 217 și 510 vor circula deviat.
Patru stații nu vor fi deservite temporar
Pe durata devierilor, autobuzele nu vor mai deservi stațiile Șoseaua Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein și SNR Rulmenți. În compensare, vehiculele vor opri suplimentar în toate stațiile aflate pe traseele deviate, pentru a asigura accesul călătorilor afectați de aceste schimbări.
Șapte linii de autobuz circulă pe trasee alternative
Traseul 11
Dus: Stația “Cartierul Primaverii 1” – C. Cisnădiei – Cartierul Primăverii – C. Cisnădiei – str. Rahova – B-dul M. Viteazu – str. N. Iorga – Cedonia – str. Luptei – B-dul V. Milea – Piața Unirii – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;
- Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.
Întors: NU SE DEVIAZĂ
Traseul 112
Dus: Irmes – str. Ștefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V. Milea – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;
- Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.
Întors: NU SE DEVIAZĂ
Traseul 116
Dus: Valea Aurie 1 – str. Ludoș – Calea Poplăcii – str. Cristianului – str. Maramureșului – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;
- Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.
Întors: NU SE DEVIAZĂ
Traseul 117
Dus: Cartierul Tineretului – Str. Țiglari – str. Londra – str. Țiglarilor – str. Lungă – str. Gladiolelor – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;
- Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.
Întors: NU SE DEVIAZĂ
Traseul 118
Dus: Gușterița (Carpenului) – str. Podului – Calea Gușteriței – B-dul Coposu – str. A. Șaguna – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;
- Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.
Întors: NU SE DEVIAZĂ
Traseul 217
Dus: Hornbach – Calea Șurii Mari – Str. Lungă – Str. Râului – str. Reconstrucției – str. Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Lyon – str. Salzburg – AUMOVIO.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;
- Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.
Întors: NU SE DEVIAZĂ
Traseul 510
Dus: Cristian – str. IV – E81 – șos. Alba Iulia – Str. Salzburg – str. Monaco – str. Europa Unită – șos Alba Iulia – stația Aeroport 1.
- Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.
Întors: Stația Aeroport 2 – șos. Alba Iulia – str. Europa Unită – str. Monaco – Str. Salzburg – E 81 – str. IV – Cristian.
- Autobuzele nu vor mai deservi stațiile: Șos. Alba Iulia Vest, RAR, Ifm-Bilstein, SNR Rulmenti;
- Autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.
Ultima oră
- Eclipsa de Soare din 12 august, privită din Sibiu: Soarele a apus „mușcat” de Lună acum 6 ore
- Biserica din Avrig ridicată printr-un vicleșug: cum au păcălit localnicii stăpânirea austriacă acum 6 ore
- Tânără din Șura Mică, căutată de poliție: Tuța a dispărut de acasă acum 10 ore
- Motociclist rănit într-un accident pe strada Vasile Aaron / foto acum 10 ore
- Sava Negrean Brudașcu și Dinu Iancu Sălăjanu cântă de Sfânta Maria la Hanul Greweln din Mediaș acum 11 ore