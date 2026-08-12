Vaccinare gratuită pentru pisici la Sibiu: campania se desfășoară timp de 3 zile

Asociația Animal Life organizează, în perioada 12-14 august 2026, o campanie de vaccinare gratuită pentru pisici.
Acțiunea se desfășoară exclusiv pe bază de programare, în limita locurilor disponibile.
Vaccinarea va avea loc în cadrul a două cabinete veterinare partenere din Sibiu și Șelimbăr:
- Jack Medical Vet, situat pe strada Doamna Stanca nr. 17D, Șelimbăr;
- Skyvet, situat pe strada Constituției nr. 7, Sibiu.
Proprietarii care doresc să își vaccineze gratuit pisicile se pot programa prin formularul pus la dispoziție de Asociația Animal Life.
Organizatorii atrag atenția că numărul locurilor este limitat și îi încurajează pe proprietarii de pisici să se programeze din timp.
Campania are ca scop sprijinirea proprietarilor și creșterea gradului de protecție a animalelor prin vaccinare.
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