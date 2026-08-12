Wizz Air pregătește o nouă rută de pe Aeroportul Internațional Sibiu. Compania aeriană va introduce zboruri către Basel-Mulhouse-Freiburg, destinația fiind deja disponibilă în sistemul de rezervări al operatorului. Anunțul oficial urmează să fie făcut miercuri, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Aeroportul Internațional Sibiu.

UPDATE

În cadrul conferinței de presă organizate miercuri la Aeroportul Internațional Sibiu s-a discutat atât despre deschiderea unui business lounge în cadrul aerogării, cât și despre aniversarea a 10 ani de Wizz Air la Sibiu. Nu au fost oferite însă detalii despre zborurile către Basel-Mulhouse-Freiburg.

Operatorul care administrează business lounge-ul a vorbit despre momentul inaugurării. „Este o reinaugurare, pentru că acum 4 ani noi am mai operat primul business lounge din aeroport, iar azi avem ocazia să reluăm acest serviciu pentru pasageri în terminalul extins și într-un spațiu și o incintă net superioară, cu o suprafață și o capacitate mult mai mare. Beneficiile și serviciile pentru clienți sunt și ele net superioare”, a precizat Pavel Ambrosi, Business Development Director la Lagardère Travel Retail.

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A luat cuvântul și Andras Rado, directorul departamentului de Comunicare al Wizz Air, care a vorbit despre aniversarea celor 10 ani de prezență în Sibiu. „Este bine să fiu din nou în Sibiu și poate astăzi voi avea ocazia să descopăr orașul. Nu au fost 10 ani ușori, însă noi suntem mai mari, mai de succes, Wizz Air continuă să se dezvolte, Aeroportul din Sibiu la fel. Dezvoltarea rutelor din Sibiu este un proiect pe termen lung, acest oraș e fantastic, e o zonă fantastică pe care orice turist ar trebui să o viziteze măcar o dată”, a spus acesta.

De altfel, reprezentantul Wizz Air a precizat că, pentru extinderea rutelor din Sibiu către alte destinații, este nevoie să existe cerere din partea călătorilor, astfel încât zborurile să fie profitabile pentru compania pe care o reprezintă. „Vrem să aducem mai multă capacitate în Sibiu, dar trebuie să merite financiar. Dacă nu e cerere pentru unele rute, atunci nu are sens să le păstrăm”, a spus Andras Rado, punctând că este nevoie ca autoritățile locale să se implice pentru promovarea destinației pe piețe internaționale, astfel încât turiștii să fie interesați să zboare spre această regiune.

Vlad Vasiu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Sibiu a precizat că „actualele rute au un grad de încărcare extrem de bun”. „Gradul de încărcare pe rutele operate de Wizz Air este de 90%, ceea ce înseamnă că există niște premise destul de bune pentru dezvoltare”, a spus acesta.

Atât el, cât și directorul AIS, Marius Gîrdea, au precizat că Sibiul și întreagă regiune vor fi promovate în străinătate, în Spania, Italia, Germania și Marea Britanie, pentru a atrage mai mulți turiști pe aeroportul din municipiu. (DETALII AICI)

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În cadrul conferinței s-a discutat și despre Aeroportul din Brașov, despre care reprezentantul Wizz Air a menționat că cele două aerogări „pot coexista”. „Ieri am fost la Brașov, mi-a luat 3 ore să ajung la Sibiu. Cele două aeroporturi sunt departe unul de altul, iar traficul din Sibiu nu este afectat de deschiderea rutelor din Brașov. Sunt optimist că aveți și aici oameni, pasageri, iar traficul din Sibiu nu va dispărea dacă a apărut Brașovul”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Noua destinație apare deja în lista curselor care pot fi selectate cu plecare de la Sibiu. În sistemul Wizz Air, aceasta figurează sub denumirea Basel-Mulhouse-Freiburg, cu codul MLH.

Deocamdată, compania nu a comunicat public data de la care vor începe efectiv zborurile și nici frecvența săptămânală a curselor. Aceste informații sunt așteptate să fie prezentate în cadrul conferinței de presă de miercuri.

O destinație care deservește trei țări

Noua rută este una importantă prin poziționarea aeroportului deservit. EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg se află în apropierea granițelor dintre Franța, Elveția și Germania, oferind acces către întreaga regiune.

Astfel, cursa poate reprezenta o alternativă de transport nu doar pentru sibienii care călătoresc spre zona Basel, ci și pentru cei care au ca destinație localități din estul Franței, nord-vestul Elveției sau sud-vestul Germaniei.

În sistemul de rezervări consultat miercuri dimineață, Basel-Mulhouse-Freiburg apare deja în dreptul Franței, alături de codul MLH.

Detaliile noii curse, așteptate miercuri

Introducerea destinației Basel-Mulhouse-Freiburg extinde oferta de zboruri Wizz Air disponibile de la Sibiu. În sistemul companiei mai apar, între altele, destinații precum Dortmund, Karlsruhe/Baden-Baden, Memmingen/München Vest, Nürnberg, Milano Bergamo, Roma, Londra și Madrid.

Rămân însă de aflat detaliile esențiale ale noii rute: data primului zbor, zilele de operare, frecvența curselor și momentul în care biletele vor putea fi rezervate pentru date concrete.

Aceste informații sunt așteptate în cadrul conferinței de presă programate miercuri la Aeroportul Internațional Sibiu.

Ora de Sibiu va reveni cu toate detaliile privind noua cursă după anunțul oficial.