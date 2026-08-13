UPDATE, ora 09:20: Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs în timp ce un bărbat în vârstă de 61 de ani, din Sibiu, conducea un autoturism pe Calea Dumbrăvii, spre bulevardul Mihai Viteazu, și a acroșat un pieton în vârstă de 90 de ani, tot din Sibiu, care se afla în apropierea trecerii de pietoni.

„Bărbatul în vârstă de 90 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate”, precizează IPJ Sibiu.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Potrivit sursei citate, evenimentul rutier nu a afectat semnificativ traficul din zonă.

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ȘTIRE INIȚIALĂ

Un pieton a fost acroșat de un autoturism, joi dimineață, pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu. Acesta a suferit un traumatism cranian.

La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic, pentru a acorda asistență medicală victimei.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu pentru a acorda asistență medicală unui pieton acroșat de un autoturism. La fața locului echipajul a acordat îngrijiri medicale unui bărbat care a suferit un traumatism cranian. Acesta a fost transportat la UPU Sibiu conștient”, a transmis ISU Sibiu.

Bărbatul rănit a fost transportat conștient la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu.