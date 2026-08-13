Pe scurt: Un tânăr de 17 ani a fost găsit inconștient pe traseul de creastă din Făgăraș. Ce echipe au intervenit și cum a fost scos din munte.

Salvamontiștii au intervenit, joi, pentru recuperarea din Munții Făgăraș a unui adolescent de 17 ani, aflat în stare de inconștiență, potrivit unei informări transmise de Serviciul Public Județean Salvamont Argeș, citată de AGERPRES.

Intervenția a avut loc în zona Șaua Lăițel, pe traseul principal de creastă al Munților Făgăraș, unde au acționat salvatori montani din Argeș și Sibiu, alături de jandarmii montani argeșeni. Adolescentul făcea parte dintr-un grup de șase persoane care se aflau pe traseu în momentul în care starea lui s-a deteriorat.

„Echipele terestre au acționat coordonat pentru acordarea primului ajutor și stabilizarea de urgență a victimei. Din cauza stării critice a tânărului și a terenului dificil, a fost solicitat sprijin aerian”, se precizează în informarea transmisă de Salvamont Argeș.

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Din cauza gravității situației și a configurației terenului, care a făcut dificilă evacuarea pe cale terestră, a fost solicitat sprijin aerian. Tânărul a fost extras de pe traseu și preluat de elicopterul SMURD din cadrul Punctului de Operare Aeromedical (POA) Târgu Mureș, fiind transportat rapid la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Salvamontiștii au folosit acest caz pentru a reaminti turiștilor riscurile la care se expun pe traseele de creastă din Munții Făgăraș, care solicită intens organismul. Reprezentanții Salvamont recomandă adaptarea ritmului de mers la nivelul de pregătire fizică al fiecărui turist, hidratarea corespunzătoare pe tot parcursul traseului și pauze dese, pentru a preveni epuizarea extremă.

Cazul adolescentului de 17 ani vine la scurt timp după un alt incident grav produs în același masiv montan, unde un turist a murit după ce a căzut într-o râpă din Munții Făgăraș. Traseele de creastă din zonă rămân printre cele mai solicitante din Carpații românești, atrăgând anual numeroși turiști, dar și situații de urgență care necesită intervenția echipelor de salvare montană și, atunci când terenul o impune, sprijin aerian.