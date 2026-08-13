Pe scurt: Fosta concubină a sesizat poliția că bărbatul îi trimitea mesaje pe rețelele sociale, deși exista un ordin de protecție împotriva lui. Ce au descoperit anchetatorii.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au reținut, miercuri, 12 august 2026, un bărbat de 32 de ani din localitate, cercetat penal pentru încălcarea unui ordin de protecție.

Totul a pornit de la o plângere depusă de o localnică în vârstă de 27 de ani, care a sesizat polițiștii cisnădieni că fostul ei concubin, împotriva căruia era emis un ordin de protecție, o contacta prin intermediul rețelelor de socializare, provocându-i o stare de temere.

În urma investigațiilor derulate de Poliția Orașului Cisnădie, oamenii legii au stabilit că bărbatul în vârstă de 32 de ani nu a respectat măsurile impuse prin ordinul de protecție, contactând-o pe tânără prin rețele de socializare.

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Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, măsură luată în cadrul unui alt caz recent de violență în familie soluționat de aceeași structură de poliție.

Potrivit IPJ Sibiu, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție, pe tot parcursul anchetei.