Pe scurt: Un conflict izbucnit la miezul nopții în apropierea unei societăți comerciale din Păuca s-a terminat cu victima la spital și cu agresorul reținut de poliție.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au reținut, miercuri, 12 august 2026, un bărbat în vârstă de 29 de ani, din localitatea Păuca.

Acesta estecercetat penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, potrivit IPJ Sibiu.

Anchetatorii au stabilit că, luni, 10 august 2026, în jurul orei 00:30, în localitatea Păuca, în apropierea unei societăți comerciale, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul în vârstă de 29 de ani ar fi agresat fizic un consătean în vârstă de 36 de ani, lovindu-l puternic în zona feței.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale

În urma agresiunii, bărbatul de 36 de ani a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital.

În baza materialului probator administrat în cauză, polițiștii au dispus reținerea bărbatului de 29 de ani pentru o perioadă de 24 de ore, măsură luată în contextul cercetării penale pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.