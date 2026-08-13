Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu anunță că, în data de 15 august 2026, activitatea va fi suspendată, această zi fiind declarată sărbătoare legală în care nu se lucrează, potrivit Codului muncii.

În consecință, programul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va fi următorul:

  • Sâmbătă, 15 august 2026: închis – nu se efectuează înmormântări;
  • Duminică, 16 august 2026: închis;
  • Luni, 17 august 2026: program normal.

Reprezentanții Serviciului Public precizează că, potrivit H.C.L. Sibiu nr. 109/2017 privind reglementarea accesului auto în Cimitirul Municipal Sibiu, accesul auto în cimitir va fi gratuit sâmbătă, 15 august 2026.

Ultima oră