Pe scurt: Lavoare accesibile, bare de sprijin și scaune de duș: cum au fost transformate băile pentru copiii de la „Speranța" cu o investiție de peste 312.000 de lei.

Copiii din Complexul de Servicii „Speranța” beneficiază de spații sanitare renovate, după ce cinci băi din cadrul complexului au fost refăcute complet cu sprijinul Club Rotary Sibiu și al Consiliului Județean Sibiu, potrivit DGASPC Sibiu.

Lucrările au vizat accesibilizarea, igiena și confortul spațiilor, prin dotări moderne și reamenajări adaptate nevoilor copiilor cu dizabilități.

Instituția precizează că aceste spații sunt esențiale în viața de zi cu zi a copiilor, contribuind la sănătate, confort și formarea unor obiceiuri corecte de igienă.

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„Schimbările sunt importante pentru bunăstarea copiilor, care vor beneficia de spații mai curate, accesibile și confortabile. Investiția reflectă preocuparea pentru îmbunătățirea condițiilor și crearea unui mediu adaptat nevoilor lor, cu accent pe siguranță, accesibilitate și demnitate”, a declarat Liliana Agârbiceanu, director general al D.G.A.S.P.C. Sibiu.

Ce s-a schimbat concret în cele cinci băi

Potrivit comunicatului, au fost refăcute finisajele și înlocuite instalațiile sanitare, iar băile au fost dotate cu echipamente special adaptate persoanelor cu dizabilități: lavoare accesibile, oglinzi reglabile, baterii monocomandă, bare de sprijin și scaune de duș.

Au fost montate și corpuri de iluminat pentru siguranță sporită. Prin aceste lucrări de accesibilizare, cele cinci băi oferă acum condiții mai bune, funcționalitate crescută și mai multă independență pentru copiii care locuiesc în complex.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 312.180,85 lei, cu TVA inclus. Finanțarea a fost asigurată în proporție de 50% de Club Rotary Sibiu și 50% de Consiliul Județean Sibiu, cei doi finanțatori împărțind astfel costul integral al proiectului dedicat copiilor cu dizabilități de la „Speranța”.

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