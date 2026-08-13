Pe scurt: Cisnădienii au votat proiectele care vor fi realizate în oraș din bani publici. Care sunt cele două categorii care au ieșit câștigătoare?

Etapa de vot a proiectelor înscrise în programul de Bugetare Participativă de la Cisnădie s-a încheiat, iar Primăria Orașului Cisnădie a anunțat, potrivit unei postări pe Facebook, cele 14 proiecte care vor primi finanțare.

În urma voturilor exprimate de comunitate, câștigătorii se împart în mod egal pe cele două linii de finanțare ale programului: șapte proiecte câștigătoare la categoria „Cisnădia copiilor și a tinerilor” și alte șapte la categoria „Cisnădia verde și curată”.

Programul de bugetare participativă a pornit de la 16 inițiative depuse de locuitori, care au fost ulterior supuse evaluării și votului public. Interesul comunității pentru acest proces a fost suficient de mare încât Primăria a fost nevoită să prelungească perioada de evaluare a proiectelor, înainte ca acestea să ajungă la vot.

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Autoritățile locale au mulțumit tuturor celor implicați în proces, atât celor care au propus idei, cât și celor care au votat pentru selectarea proiectelor. Potrivit Primăriei, participarea comunității la acest exercițiu demonstrează că locuitorii pot contribui direct la stabilirea investițiilor care răspund nevoilor concrete ale orașului.

Bugetarea participativă este un mecanism prin care o parte din bugetul local este alocată direct proiectelor propuse și votate de cetățeni, aceștia având astfel un cuvânt de spus în privința investițiilor realizate în comunitatea lor.