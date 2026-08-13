Copiii nesupravegheați, noua problemă din cafenelele și restaurantele de la Sibiu: „Aleargă, țipă, se urcă pe canapele”

Antreprenorii din Sibiu atrag atenția asupra unui subiect sensibil: comportamentul copiilor în cafenele și restaurante și responsabilitatea părinților atunci când ies în oraș. Copiii sunt bineveniți în localurile sibiene, însă antreprenorii spun că un spațiu destinat publicului larg nu trebuie confundat cu un loc de joacă.

Într-un oraș în care cafenelele și restaurantele au devenit tot mai mult locuri pentru întâlniri, relaxare și timp petrecut în familie, apare și o discuție delicată: cât de multă libertate pot avea copiii într-un local și unde începe responsabilitatea părinților?

Nu este vorba despre o problemă a copiilor, ci despre modul în care aceștia sunt educați și supravegheați.

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Cristina Lomnasan, unul dintre antreprenorii din Sibiu care a vorbit despre acest subiect, consideră că părinții au un rol esențial în modul în care cei mici se comportă în spațiile publice.

„Nu vreau să zic că e o problemă cu copilul, e o problemă cu educația dată de părinte”, spune Cristina, co-fondator Gogosh.

Aceasta subliniază că nu există o problemă cu prezența copiilor în cafenele. Dimpotrivă, spune că este mamă și înțelege foarte bine momentele în care un copil se plictisește sau devine agitat.

Problema apare atunci când părinții aleg să ignore comportamentul copiilor și îi lasă nesupravegheați, în timp ce ei își văd de cafea, telefon sau țigară.

Copiii aleargă printre clienți, se urcă pe canapele sau ajung în zona de lucru

Potrivit antreprenorilor, printre situațiile întâlnite în localurile din Sibiu se numără copiii care aleargă printre mese, se urcă pe canapele și scaune, țipă, pun mâinile pe geamuri sau ajung în zone în care accesul clienților nu este permis.

„Vin părinții, se așează, își lasă copiii în interior, ies afară. Ei se pun afară la terasă, la cafea și la țigară și înăuntru se poate întâmpla orice”, povestește Cristina.

În unele situații, copiii ajung inclusiv în apropierea barului, unde angajații lucrează și unde se află produse și obiecte care nu sunt destinate jocului.

Pliculețele de zahăr, paiele sau capacele pot deveni, de asemenea, jucării.

„Nu doar că se joacă cu ele, le rup și peste tot se împrăștie. Fac risipă, risipă la care ținem foarte mult. Sunt costuri, deranj”, explică antreprenoarea.

„Dacă are nevoie să alerge, du-l în parc”

Și cofondatorul Gogosh, Alexandru Lomnasan, a abordat public subiectul și spune că a întâlnit situații în care părinții își lasă copiii să facă aproape orice într-o cafenea sau într-un restaurant.

„Să mergeți la o cafenea, la un restaurant sau într-un loc și să vedeți că acolo apar niște părinți cu niște copii pe care-i lasă să facă ce vor. Să deranjeze tot maxim și lor să nu le pese”, a spus Alexandru Lomnasan.

Acesta consideră că faptul că un copil este copil nu poate fi un argument pentru a-i permite orice comportament într-un spațiu public.

„Copilul meu poate să facă ce vrea, frate, am plătit”, este una dintre mentalitățile pe care antreprenorul le critică.

Lomnășan descrie situații în care copiii aleargă printre mese, tropăie, se aruncă pe jos sau țipă, în timp ce părinții consideră comportamentul normal.

În același timp, antreprenorul subliniază că există foarte mulți părinți care vin cu copiii și care îi educă și îi supraveghează corespunzător.

„Sunt foarte mulți părinți care vin cu copii, care sunt educați, care vin și fără copii în ideea de a avea liniște, de a alege o cafenea sau un restaurant”, a mai spus el.

Dacă un copil are foarte multă energie și nu poate sta liniștit la masă, o cafenea poate să nu fie spațiul potrivit în acel moment.

„Dacă tu știi că copilul tău are nevoie de alergare, de scoate energia, du-l în parc, du-l în altă parte, unde poate să facă ce vrea și nu îi mai zice nimeni nimic”, a afirmat cofondatorul Gogosh.

Acesta mai spune că localul are reguli afișate, iar respectarea lor este necesară pentru ca toți clienții să poată avea o experiență plăcută.

Potrivit lui, există inclusiv clienți fideli care au atras atenția asupra situațiilor în care copiii îi deranjează și care au ajuns să nu mai revină în local.

„O cafenea nu este un loc de joacă”

Mesajul transmis de antreprenorii sibieni nu este că cei mici nu ar trebui să fie primiți în cafenele.

Dimpotrivă, localurile sunt spații în care familiile sunt binevenite. Diferența este însă între un local family-friendly și un loc de joacă.

„Este o cafenea și un local în care sunt bineveniți cu toții, dar trebuie să respectăm și pe ceilalți din jurul nostru și să respectăm localul respectiv”, spune Cristina Lomnasan.

Într-o cafenea pot exista clienți care vin să lucreze, să poarte o discuție, să citească sau pur și simplu să aibă parte de câteva minute de liniște. Zgomotul este inevitabil într-un spațiu public, însă antreprenorii consideră că există o limită care ține de educație și bun-simț.

Un client le-a cerut unor copii să facă liniște. Părinții s-au supărat

Cristina povestește un episod în care mai mulți copii se jucau pe terasă, alergau și țipau, iar unul dintre clienți le-a atras atenția.

„Un domn le-a spus că: «Vă rog frumos, faceți un pic de liniște, că și eu sunt aici»”, povestește aceasta.

Potrivit antreprenoarei, părinții copiilor au fost nemulțumiți de intervenția clientului și au venit să discute cu ea.

„Trebuie să luați în considerare și pe ceilalți care vin poate pentru o pauză, o escapadă de liniște, de relaxare”, spune Lomnasan.

Situația scoate la iveală una dintre cele mai dificile probleme pentru administratorii localurilor: cum să atragi atenția unui părinte fără ca acesta să considere observația un atac personal?

„Sunt părinți care o iau personal”

Cristina Lomnasan spune că angajații ajung uneori să evite să le atragă atenția părinților, tocmai de teamă că aceștia vor reacționa negativ.

„Sunt copii care înțeleg, dar sunt părinți care o iau personal”, afirmă ea.

Au existat situații în care părinții au spus că nu vor mai reveni în local sau au lăsat recenzii negative după ce li s-a atras atenția asupra comportamentului copiilor.

Într-un alt caz relatat de antreprenoare, copiii alergau printre clienți, intrau în zona barului și deranjau activitatea angajaților. După ce un părinte a fost rugat să intervină, reacția acestuia ar fi fost una agresivă.

Pentru antreprenori, astfel de situații sunt cu atât mai dificile cu cât trebuie să găsească un echilibru între a-și proteja angajații și ceilalți clienți și a nu transforma localul într-un spațiu ostil pentru familii.

„Copiii sunt oglinda noastră”

În opinia Cristinei , soluția începe acasă.

„Copiii sunt oglinda noastră. Dacă noi nu-i învățăm că unde mergem trebuie să ne comportăm frumos, trebuie să avem grijă de locul respectiv, să-l respectăm”, spune aceasta.

Antreprenoarea consideră că regulile trebuie explicate copiilor, nu doar impuse.

„Cel mai greu este să spui nu, pentru că acel «nu» trebuie să vină cu o explicație în spate. Nu poți să zici «nu, că așa vreau eu»”, explică ea.

Mesajul este că un copil nu se naște știind cum trebuie să se comporte într-o cafenea sau într-un restaurant. El învață prin exemple și prin explicațiile părinților.

Nu toți antreprenorii sibieni au întâlnit astfel de probleme

Există însă și antreprenori sibieni care spun că nu s-au confruntat cu situații similare.

Horatiu Bujac spune că, în cazul său, părinții au fost atenți la comportamentul copiilor și nu au existat reclamații.

„La noi nu au fost probleme de genul acesta. Părinții au avut grijă de copii, nu am avut plângeri”, a declarat Horatiu Bujac.

Declarația arată că experiențele antreprenorilor diferă de la un local la altul și că nu poate fi vorba despre o regulă generală.

Clienți: ,,Nu e vorba doar despre cafenele”

Subiectul a stârnit reacții și în rândul sibienilor. Ana Maria are o poziție tranșantă: „Copilul tău poate să facă ce vrea, dar nu la mine în cafenea/restaurant. Simplu. Bine, eu dacă aș deschide așa ceva ar fi adults only (16+)”.

Monica S. consideră că aceeași regulă ar trebui aplicată și în alte spații comerciale: „Asta e valabil și într-un magazin”. Viorel Farcaș spune că nu îi înțelege nici pe părinții care merg frecvent cu cei mici la cumpărături în supermarket, în timp ce Mihaela Herbel consideră că problema depășește cu mult zona cafenelelor și restaurantelor:

„Nu e vorba numai de cafenele și restaurante, peste tot în societate trebuie să ne respectăm. Din păcate, în ultimii ani, acești așa-numiți părinți cred că plozii lor au voie să facă ce vor peste tot”.

Unde este limita?

În Sibiu, cafenelele și restaurantele sunt tot mai căutate de familii, iar prezența copiilor în aceste spații este firească. În același timp, antreprenorii spun că acceptarea copiilor nu înseamnă și acceptarea oricărui comportament.

Copiii se pot juca, pot vorbi mai tare și pot fi uneori agitați. Însă, spun antreprenorii, părinții trebuie să rămână implicați și să intervină atunci când comportamentul celor mici îi afectează pe ceilalți.

Discuția nu este, așadar, despre copii versus adulți. Este despre limite, educație și respect într-un spațiu public.

Iar pentru antreprenorii sibieni, regula de bun-simț rămâne una simplă: copiii sunt bineveniți, dar cafeneaua nu trebuie transformată într-un loc de joacă, iar ceilalți clienți nu trebuie să suporte consecințele lipsei de supraveghere.